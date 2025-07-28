Названы неожиданные свойства винограда, о которых никто не знал

Виноград / © Associated Press

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Виноград очень любят и взрослые, и дети, однако его предпочтения выходят за пределы обычных вкусовых свойств.

Чем полезен виноград — читайте ниже.

Эксперты говорят, что виноград борется с жировой болезнью печени — распространенной проблемой, связанной с высокожировым питанием. Если съедать больше двух чашек винограда в день, можно не только приостановить развитие жировой болезни печени, но и продлить срок жизни на 4-5 лет.

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Все дело в антиоксидантах, содержащихся в винограде, помогающих бороться с окислительным стрессом. Кроме того, доказано, что употребление винограда может привести к изменениям в экспрессии генов, которые повышают защитные силы организма.

Также виноград может играть ключевую роль в сохранении остроты разума.

Ягоды могут улучшать поведение и когнитивные функции, потенциально обеспечивая защиту от ухудшения, которое происходит во время диеты с высоким содержанием жиров и старения.

Однако именно употребление темного винограда способствует укреплению кровеносных сосудов, поддерживает уровень гемоглобина в крови, защищает организм от свободных радикалов и регулирует работу щитовидной железы, облегчает отхаркивание.

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В синем, красном, черном винограде содержится больше биофлавоноидов, чем в светлых сортах.

Калорийность винограда на 100 г составляет от 43 до 72 ккал в зависимости от сорта:

белый виноград содержит 43 калории

зеленый и красный — 68 калорий

черный и синий — 72 калории

сушеный виноград содержит — 281 калорию

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