Названы продукт-рекордсмен по содержанию магния

Эти маленькие семена являются источником витамина Е, цинка, магния. / © Фото из открытых источников

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Тыквенные семена содержат от 530 до 590 мг магния на 100 граммов продукта, опережая по концентрации этого минерала натуральное какао и темный шоколад.

Об этом пишет издание egeszsegkalauz.

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В 100 граммах сушеных семян есть:

почти 590 мг магния, помогающего снять нервное напряжение, улучшает сон и работу сердца

до 800 мг калия, поддерживающего нормальное давление и водно-солевой баланс, что крайне важно для здоровья сердечно-сосудистой системы

7–8 мг цинка, необходимого для крепкого иммунитета, здоровой кожи и восстановления тканей

более 30 г белка, являющегося строительным материалом для мышц и поддерживающего чувство сытости

Как правильно употреблять и дозировать

Рекомендованная суточная норма составляет около 20–30 г. Семена можно добавлять к утренней овсянке, йогурту, полосе или домашней граноле, посыпать им овощные салаты, супы-пюре и бутерброды или гарниры из риса и запеченных овощей.

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Лучше выбирать несоленые семена, чтобы избежать чрезмерного потребления натрия. Если продукт подвергают термической обработке, обжаривание должно быть коротким, поскольку длительное воздействие высоких температур ухудшает качество полезных растительных жиров.

Раньше мы писали о том, в каких продуктах больше всего магния. Больше об этом читайте в новости.

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