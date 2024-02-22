Названы продукты, блокирующие старение и продлевающие молодость надолго

Эта пища способна уберечь людей зрелого возраста от старческих заболеваний и омолодить клетки организма.
Врачи рассказали, на каких продуктах нужно сосредоточить внимание тем, кому уже через пятьдесят, чтобы сохранить молодость надолго.
Какие продукты замедляют процессы старения
- Черника. Ягоды содержат большую часть антиоксидантов, которые нивелируют действие свободных радикалов и процессы окислительного стресса, что является причиной старения организма. Ученые доказали, что черника способна замедлить старение, активизировать работу мозга, снизить риски болезни Альцгеймера и потерю памяти.
- Клубника является мощным источником витамина С и флавоноидов, помогающих клеткам организма дольше оставаться молодыми. Результаты исследований показывают, если употреблять клубнику дважды в неделю, можно остановить старение на 3 года.
- Авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые питают и восстанавливают кожу, клетки мозга и уменьшают процессы воспаления в организме. Также авокадо содержит в своем составе витамин Е, который восстанавливает здоровье кожи, волос и ногтей.
- Миндаль. Орехи содержат в своем составе ряд витаминов и антиоксидантов, предотвращающих когнитивное старение. Также миндаль содержит витамин Е, защищающий кожу от фотостарения.
- Гранат. Этот фрукт защищает здоровье сердца и мозга, предотвращает появление преждевременных морщин на коже.
- Куркума. Специю нужно употреблять всем женщинам и мужчинам в зрелом возрасте. Куркума повышает уровень активности мозга, предотвращает появление старческих болезней – деменции и болезни Альцгеймера.
- Фисташки обладают мощными антиоксидантными соединениями в своем составе, поэтому поддерживают здоровье всего организма на должном уровне. Лишь горсть фисташек в день способна омолодить организм и остановить процессы старения на длительное время.
- Лосось – бесценный источник белка и полиненасыщенной жирной кислоты омега-3, которые являются строительным материалом для мышечной ткани. Также полезные вещества, содержащиеся в рыбе, способны повлиять на здоровье сердца и мозга, защищая организм от старческих заболеваний.
- Помидоры. Овощи содержат ликопин, который борется со свободными радикалами, вызывающими онкологию и преждевременное старение организма.
- Темная листовая зелень. Шпинат, рукола, некоторые виды капусты и зелени отличаются большим количеством витаминов Е и К, которые замедляют старение мозга, потеря памяти и нивелируют риск заболевания деменцией.
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