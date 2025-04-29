Названы продукты, которые микроволновка превращает в яд: эту пищу не следует там разогревать

Лиственная зелень. Шпинат, мангольд, свекольная ботва и сельдерей при повторном нагревании могут представлять угрозу для здоровья. Все дело в нитратах, содержащихся в зелени. Под влиянием микроволн они превращаются в нитриты, а затем во вредные канцерогенные вещества. Чтобы избежать риска для здоровья, такие блюда лучше съедать сразу или разогревать на плите.

Сырые яйца. Не следует готовить яйца в микроволновке. Внутри скорлупы накапливается пар, который под давлением высоких температур может взорваться. Кроме того, часто прибор нагревает пищу неравномерно, поэтому некоторые вредные бактерии могут остаться в продуктах, например сальмонелла. Яйца лучше варить или жарить традиционным способом.