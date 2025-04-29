- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 222
- Время на прочтение
- 2 мин
Названы продукты, которые микроволновка превращает в яд: эту пищу не следует там разогревать
Микроволновая печь стала для нас надежной помощницей, потому что в ней быстро и удобно разогревать еду. Однако необходимо знать, что некоторые продукты могут оказаться непригодными для употребления и даже опасными для здоровья после воздействия микроволн.
Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
Лиственная зелень. Шпинат, мангольд, свекольная ботва и сельдерей при повторном нагревании могут представлять угрозу для здоровья. Все дело в нитратах, содержащихся в зелени. Под влиянием микроволн они превращаются в нитриты, а затем во вредные канцерогенные вещества. Чтобы избежать риска для здоровья, такие блюда лучше съедать сразу или разогревать на плите.
Сырые яйца. Не следует готовить яйца в микроволновке. Внутри скорлупы накапливается пар, который под давлением высоких температур может взорваться. Кроме того, часто прибор нагревает пищу неравномерно, поэтому некоторые вредные бактерии могут остаться в продуктах, например сальмонелла. Яйца лучше варить или жарить традиционным способом.
Жареная еда. Эксперты по безопасности питания не рекомендуют разогревать жареную пищу в микроволновке. Ведь растительное масло уже во время первой жарки образует трансжиры, а повторный разогрев лишь усугубляет ситуацию. Регулярное употребление таких продуктов может спровоцировать проблемы с сердцем и сосудами, увеличить риск появления воспалений и даже онкологии.
Какие еще важные нюансы нужно учитывать при нагревании пищи в микроволновке
Пластиковая упаковка. Необходимо пользоваться только той посудой, которая предназначена для разогрева в микроволновке. Обычный пластик при нагревании может выделять вещества, опасные для здоровья.
Овощи и фрукты с плотной кожурой могут просто взорваться из-за накопления пара внутри.
Детские молочные смеси. В микроволновке смесь прогревается неравномерно, поэтому лучше воспользоваться паровой баней, чтобы не создавать опасности для здоровья малыша.