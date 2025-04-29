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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
222
Время на прочтение
2 мин

Названы продукты, которые микроволновка превращает в яд: эту пищу не следует там разогревать

Микроволновая печь стала для нас надежной помощницей, потому что в ней быстро и удобно разогревать еду. Однако необходимо знать, что некоторые продукты могут оказаться непригодными для употребления и даже опасными для здоровья после воздействия микроволн.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какую пищу нельзя разогревать в микроволновке

Какую пищу нельзя разогревать в микроволновке / © pixabay.com

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

  • Лиственная зелень. Шпинат, мангольд, свекольная ботва и сельдерей при повторном нагревании могут представлять угрозу для здоровья. Все дело в нитратах, содержащихся в зелени. Под влиянием микроволн они превращаются в нитриты, а затем во вредные канцерогенные вещества. Чтобы избежать риска для здоровья, такие блюда лучше съедать сразу или разогревать на плите.

  • Сырые яйца. Не следует готовить яйца в микроволновке. Внутри скорлупы накапливается пар, который под давлением высоких температур может взорваться. Кроме того, часто прибор нагревает пищу неравномерно, поэтому некоторые вредные бактерии могут остаться в продуктах, например сальмонелла. Яйца лучше варить или жарить традиционным способом.

  • Жареная еда. Эксперты по безопасности питания не рекомендуют разогревать жареную пищу в микроволновке. Ведь растительное масло уже во время первой жарки образует трансжиры, а повторный разогрев лишь усугубляет ситуацию. Регулярное употребление таких продуктов может спровоцировать проблемы с сердцем и сосудами, увеличить риск появления воспалений и даже онкологии.

Какие еще важные нюансы нужно учитывать при нагревании пищи в микроволновке

  • Пластиковая упаковка. Необходимо пользоваться только той посудой, которая предназначена для разогрева в микроволновке. Обычный пластик при нагревании может выделять вещества, опасные для здоровья.

  • Овощи и фрукты с плотной кожурой могут просто взорваться из-за накопления пара внутри.

  • Детские молочные смеси. В микроволновке смесь прогревается неравномерно, поэтому лучше воспользоваться паровой баней, чтобы не создавать опасности для здоровья малыша.

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Дата публикации
Количество просмотров
222
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