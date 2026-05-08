Названы продукты, которые могут снизить давление почти на 30%: что советуют ученые

Новое исследование показало, что регулярное употребление бобовых и соевых продуктов может существенно снизить риск высокого кровяного давления. Ученые назвали оптимальное количество фасоли, чечевицы, нута и тофу для поддержания здоровья.

Об этом сообщило издание Mirror.

В рамках работы исследователи проанализировали 12 предыдущих научных исследований, посвященных влиянию бобовых и сои на здоровье сердечно-сосудистой системы. Ученые обнаружили, что люди, которые потребляли больше всего таких продуктов, имели более низкий риск гипертонии по сравнению с теми, кто употреблял их редко или в небольшом количестве.

В частности, высокий уровень потребления бобовых был связан с 16% более низким риском развития высокого кровяного давления, а соевых продуктов — с 19% более низким риском.

Авторы исследования также подсчитали оптимальные объемы продуктов, которые могут давать наибольший эффект. По их данным, примерно 170 граммов бобовых в день способны снизить риск гипертонии почти на 30%. Для соевых продуктов эффективным количеством назвали 60-80 граммов в день — в таком случае риск снижался на 28-29%.

К бобовым, о которых говорится в исследовании, относятся фасоль, чечевица, нут, горох и соя. Среди соевых продуктов ученые назвали тофу, эдамаме, соевое молоко, темпе и мисо.

Исследователи в частности объяснили, что 100 граммов бобовых — это примерно один стакан или пять-шесть столовых ложек вареной фасоли, нута или чечевицы. В то же время порцию тофу они сравнили с куском размером с ладонь.

Ученые считают, что положительное влияние бобовых и сои связано с высоким содержанием калия, магния, клетчатки и биоактивных соединений. Именно эти компоненты помогают поддерживать нормальное артериальное давление и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В статье отмечается, что калий и магний уже давно связывают со способностью снижать кровяное давление. Кроме того, бобовые и соя содержат много пищевых волокон, которые ассоциируются с более низким риском гипертонии и сердечных болезней в целом.

Исследователи также обратили внимание на то, что жители Европы и Великобритании потребляют значительно меньше бобовых, чем рекомендуют диетические нормы. По их данным, средний уровень потребления составляет лишь 8-15 граммов в день, тогда как для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы рекомендуют 65-100 граммов.

Старший диетолог Британского фонда сердца Трейси Паркер заявила, что результаты исследования дополняют уже имеющиеся доказательства пользы растительного рациона для здоровья.

По ее словам, бобовые и соя имеют низкое содержание насыщенных жиров и соли, но содержат много растительного белка, клетчатки, калия и магния. Она подчеркнула, что простая замена обработанного мяса на фасоль, чечевицу, нут или тофу может положительно повлиять на уровень артериального давления.

Директор по исследованиям Ассоциации инсульта Маева Мэй напомнила, что высокое кровяное давление является причиной примерно половины всех инсультов. Она отметила, что средиземноморская диета, которая содержит много бобовых и сои, давно ассоциируется со снижением риска инсульта и поддержанием здоровья мозга и сердца.

Эксперты также советуют сочетать изменения в питании с регулярной физической активностью, отказом от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Кроме того, людям рекомендуют регулярно проверять артериальное давление, поскольку гипертония часто не имеет заметных симптомов.

