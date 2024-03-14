Названы продукты, которые нельзя есть после 60: что нужно обязательно включить в рацион

Почему после 60 надо особенно внимательно следить за своим питанием: объяснение врачей.
Терапевты всего мира предупреждают, что с годами замедляется обмен веществ, поэтому пищеварительная система значительно хуже справляется с перевариванием и усвоением пищи. Особенно тяжелой и не очень полезной – полуфабрикатов, жирной и острой пищи, фастфуда и т.д. Это плохо сказывается на здоровье и внешнем виде. Начинаются проблемы с лишним весом, преждевременного старения и обострения возрастных заболеваний. Рассказываем, какие продукты следует исключить пожилым людям из своего рациона, а какие обязательно нужно употреблять.
Какие продукты следует исключить из своего рациона людям после 60 лет
- Сладости. Все, что имеет много сахара, крайне вредно для здоровья в таком возрасте. После 60 лет нельзя съедать более 20 граммов сахара в день, иначе это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и ожирению.
- Подсолнечное масло содержит много жиров, которые могут провоцировать развитие многих возрастных заболеваний. Лучше этот продукт заменить оливковым маслом холодного отжима.
- Красное мясо. Это свинина и баранина, крайне тяжелые для переваривания. Такое мясо можно заменить на говядину, курицу, крольчатину и индейку.
- Белый хлеб. Этот продукт после глубокой обработки теряет все полезные свойства, а вот вред здоровью может нанести значительный. Поэтому его лучше заменить черным или отрубным хлебом, содержащим в своем составе полезные вещества.
- Картофель и рис. Эти крахмалистые продукты имеют высокий гликемический индекс, поэтому могут спровоцировать развитие заболевания диабетом.
Какие продукты нужно включить в свой рацион людям после 60
- Продукты с высоким содержанием омега-3. Полиненасыщенные жирные кислоты помогают остановить воспаление, что является причиной рака, артрита и сердечных заболеваний. Также они активируют работу мозга, предупреждая деменцию и болезнь Альцгеймера. Омега-3 содержатся в тунце, скумбрии, лососе, соевых бобах, грецких орехах.
- Питание, богатое кальцием. Минерал помогает строить костную ткань и снижает АД. Если организму не хватает кальция, он берет его из костей. Тогда костная ткань становится хрупкой и развивается остеопороз. Кальций содержится в кисломолочных продуктах, зеленых овощах и салатах.
- Продукты богаты клетчаткой. В зрелом возрасте из-за замедления работы кишечника люди страдают запорами. А продукты, богатые растительными волокнами, способствуют правильной работе кишечника. Также эти продукты сокращают риск сердечных заболеваний. Это орехи, отрубный хлеб, коричневый рис, овощи и фрукты.
- Продукты, богатые витамином С. Витамин С обладает антиоксидантными свойствами, поэтому предотвращает болезни сердца, кожи и мозга. Он участвует в выработке коллагена, защищает организм от преждевременного старения, предупреждает рак. Также витамин С восстанавливает кости и зубы, помогает в быстром заживлении ран. Он содержится в цитрусовых, капусте, киви, перце и других овощах и фруктах.
- Продукты с витамином D. Этот витамин помогает поддерживать плотность костей и предотвращает заболевание остеопорозом. Также защищает от диабета, рассеянного склероза, рака и болезней кожи. Витамин D содержится в яйцах, соке, йогуртах и морской рыбе.
- Продукты, богатые витаминами группы В, отвечающие за надлежащую работу мозга, нервной системы и выработку эритроцитов. Когда человек стареет, организму труднее усваивать эти витамины из пищи, поэтому может возникать их дефицит. Они содержатся в молоке, йогуртах и яйцах.
- Продукты с содержанием калия. Минерал помогает снижать АД и нивелирует образование камней в почках. Калий содержится в бананах, черносливе и картофеле.
- Продукты с магнием. Магний поддерживает до 300 физиологических функций нашего организма. Сохраняет сердце здоровым, иммунную систему сильной, а кости крепкими. С годами организм способен гораздо меньше усваивать магния из продуктов питания. Минерал содержится в фасоли, шпинате, тыквенных семенах и орехах.
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