Названы продукты, которые помогут быстрее похудеть: к лету жир сойдет с талии, словно и не было

Как за неделю сбросить пять килограммов: советы врачей.
Вскоре лето, поэтому пора подумать о том, чтобы сбросить несколько лишних килограммов. Врачи отмечают, что важным условием для быстрого похудения является правильное сбалансированное питание. И не стоит отказываться от еды, соблюдая жесткие диеты, потому что это может негативно повлиять на здоровье. Медики советуют включить в рацион продукты, которые будут насыщать организм необходимыми витаминами и соединениями, и заодно будут помогать худеть. Рассказываем, какие продукты нужно добавить в свое питание, чтобы к лету иметь стройную фигуру.
Какие продукты помогают быстро сбросить лишний вес
Врачи назвали топ-10 продуктов, которые следует включить в свой рацион.
- Морская рыба. Это могут быть лосось, скумбрия, хек, сельдь, треска, камбала и т.д. Такая рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые влияют на ускорение метаболизма.
- Гречка. Эта крупа лидирует в списке продуктов для похудения благодаря богатому содержанию витаминов и минералов.
- Овсянка. Овсяное зерно содержит витамины группы В, витамин Е, цинк, фосфор, калий, железо, магний, натрий, йод, марганец и селен. Такой набор полезных веществ помогает быстрому, но безопасному похудению.
- Яйца. Этот продукт легко усваивается организмом, способствует улучшению мозговой активности и качеству зрения, помогает поддерживать количество килограммов на должном уровне.
- Йогурт улучшает микрофлору кишечника, способствуя процессам пищеварения. Главное, чтобы это был нежирный продукт без примесей.
- Капуста насыщает организм необходимыми полезными веществами, ведь содержит витамины А, В, Е, С, калий, медь, фосфор. Ее можно есть как сырой, так и тушеной. Она хорошо насыщает, способствует ускорению обмена веществ, поэтому помогает быстрому похудению.
- Авокадо. Этот фрукт уже давно не экзотичен для нас, его используют в разнообразных диетах. Потому что он очень полезен для здоровья, ведь содержит кучу витаминов, минералов и ненасыщенные растительные жиры.
- Яблоки хорошо подойдут для разгрузочных дней, поскольку содержат много минералов и витаминов, которые очень полезны при соблюдении разнообразных диет.
- Грейпфруты способствуют ускорению метаболизма, а также выводят из организма шлаки и токсичные вещества.
- Грецкие орехи содержат в своем составе полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают быстро похудеть, и при этом улучшают самочувствие.
Как быстро похудеть на 5 кг за неделю
Врачи для быстрого похудения рекомендуют соблюдать сбалансированное питание, в котором обязательным продуктом должна быть гречка. Гречневую кашу лучше сочетать с продуктами из вышеприведенного списка, в частности, с сырыми овощами в виде салатов. Не следует добавлять приправы и чрезмерно солить блюда. Можно в качестве заправки в салаты из свежих овощей добавлять соевый соус.
Также в список продуктов можно добавить кисломолочный творог, ячмень, миндаль, зеленые листовые салаты, перец, груши, черный шоколад и зеленый чай.
Читайте также:
Кому противопоказан кефир и почему он не помогает похудеть
Может вызвать внезапную остановку сердца: какой популярный напиток не стоит пить
Какая польза березового сока: кому обязательно нужно употреблять напиток