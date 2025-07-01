Названы продукты, которые повышают давление: их лучше избегать, чтобы не иметь проблем с сердцем

Соль и слишком соленая еда. Употребление большого количества соли — это одна из главных причин повышения АД. Соль задерживает воду в организме, увеличивая объем крови и нагрузку на сосуды. Соленые закуски, консервы, копчености и чипсы следует употреблять в умеренном количестве, а людям, имеющим проблемы с давлением, необходимо исключить эти продукты из своего рациона.

Энергетики содержат кофеин, который в больших дозах способен повышать давление, вызывая спазм сосудов и учащенное сердцебиение. Чрезмерное употребление энергетических напитков может быть опасно для гипертоников.

Жирные и жареные продукты. Пища с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров — жирное мясо, жареная пища, фастфуд, способствуют образованию бляшек в сосудах, сужая их и повышая артериальное давление.

Алкоголь. Злоупотребление спиртными напитками приводит к повышению АД и нарушает работу сердечно-сосудистой системы, увеличивая риск развития гипертонии. Особенно не стоит пить много алкоголя в летнюю жару, чтобы не вызвать проблем со здоровьем сердца.