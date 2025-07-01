ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
1361
Время на прочтение
2 мин

Названы продукты, которые повышают давление: их лучше избегать, чтобы не иметь проблем с сердцем

Употребление этих продуктов может провоцировать резкие скачки давления, негативно влиять на работу сердца и сосудов, стать причиной развития гипертонии.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая пища повышает давление

Какая пища повышает давление / © Credits

Какие продукты повышают давление: об этом нужно знать каждому

  1. Соль и слишком соленая еда. Употребление большого количества соли — это одна из главных причин повышения АД. Соль задерживает воду в организме, увеличивая объем крови и нагрузку на сосуды. Соленые закуски, консервы, копчености и чипсы следует употреблять в умеренном количестве, а людям, имеющим проблемы с давлением, необходимо исключить эти продукты из своего рациона.

  2. Энергетики содержат кофеин, который в больших дозах способен повышать давление, вызывая спазм сосудов и учащенное сердцебиение. Чрезмерное употребление энергетических напитков может быть опасно для гипертоников.

  3. Жирные и жареные продукты. Пища с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров — жирное мясо, жареная пища, фастфуд, способствуют образованию бляшек в сосудах, сужая их и повышая артериальное давление.

  4. Алкоголь. Злоупотребление спиртными напитками приводит к повышению АД и нарушает работу сердечно-сосудистой системы, увеличивая риск развития гипертонии. Особенно не стоит пить много алкоголя в летнюю жару, чтобы не вызвать проблем со здоровьем сердца.

  5. Сахар. Большие дозы сахара в рационе провоцируют воспаление в организме и нарушение обмена веществ. Недаром этот продукт называют «тихим убийцей». Чрезмерное употребление сахара прямо влияет на повышение артериального давления, особенно у пожилых людей.

Как снизить давление с помощью правильного питания

  • Уменьшайте количество соли в рационе и выбирайте свежие продукты.

  • Ограничивайте употребление кофеина, пейте больше травяных чаев.

  • Вместо жареных блюд ешьте вареную и запеченную пищу.

Сбалансированное правильное питание поможет контролировать АД и поддерживать здоровье сердца. Следует ограничить употребление продуктов, повышающих давление. Таким образом, можно предупредить риск инфарктов и инсультов и улучшить свое самочувствие.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1361
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie