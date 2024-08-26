Названы продукты, которые нельзя есть пожилым людям: полный список

Уже после 50 лет все процессы в организме начинают стремительно замедляться, это касается также обмена веществ. Пищеварительная система значительно хуже справляется с перевариванием и усвоением пищи, особенно тяжелой и не очень полезной – полуфабрикатов, жирной и острой, с высоким содержанием сахара, кислот и т.д. Поэтому начинаются проблемы с лишним весом, преждевременным старением и обострением возрастных заболеваний. Рассказываем, какие продукты следует исключить пожилым людям из своего рациона, чтобы не иметь проблем со здоровьем.

Какие продукты надо исключить из своего рациона пожилым людям

Сладости. Все продукты, содержащие много сахара, опасны для здоровья в таком возрасте. После 60 лет разрешается употреблять 20 г сахара в день, превышение нормы может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету II типа и ожирению.

Все продукты, содержащие много сахара, опасны для здоровья в таком возрасте. После 60 лет разрешается употреблять 20 г сахара в день, превышение нормы может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету II типа и ожирению. Подсолнечное масло содержит жиры, которые могут провоцировать развитие заболеваний сердца, сосудов и печени. Лучше этот продукт заменить оливковым маслом холодного отжима.

содержит жиры, которые могут провоцировать развитие заболеваний сердца, сосудов и печени. Лучше этот продукт заменить оливковым маслом холодного отжима. Красное мясо. Свинина и баранина крайне тяжело перевариваются, поэтому людям после 60 лучше употреблять говядину, курицу, крольчатину и индейку.

Свинина и баранина крайне тяжело перевариваются, поэтому людям после 60 лучше употреблять говядину, курицу, крольчатину и индейку. Изделия из белой муки. Вся выпечка из такой муки крайне опасна для пожилых людей. Ведь этот продукт подвергается глубокой обработке, поэтому теряет все полезные свойства. Такую выпечку лучше заменить черным или отрубным хлебом, эти изделия содержат в своем составе полезные вещества.

Вся выпечка из такой муки крайне опасна для пожилых людей. Ведь этот продукт подвергается глубокой обработке, поэтому теряет все полезные свойства. Такую выпечку лучше заменить черным или отрубным хлебом, эти изделия содержат в своем составе полезные вещества. Картофель и рис. Эти крахмалистые продукты имеют высокий гликемический индекс, поэтому могут спровоцировать развитие заболевания диабетом II типа и ожирения.

Эти крахмалистые продукты имеют высокий гликемический индекс, поэтому могут спровоцировать развитие заболевания диабетом II типа и ожирения. Яйца. Пожилым людям нельзя пить сырые яйца, они могут стать причиной сальмонеллеза. Эта болезнь сопровождается диареей, рвотой, острыми болями в животе и желудке. Эти симптомы приводят к обезвоживанию организма и потере калия, что может стать причиной остановки сердца.

Пожилым людям нельзя пить сырые яйца, они могут стать причиной сальмонеллеза. Эта болезнь сопровождается диареей, рвотой, острыми болями в животе и желудке. Эти симптомы приводят к обезвоживанию организма и потере калия, что может стать причиной остановки сердца. Грейпфруты. Людям после 60 не следует есть эти фрукты и пить соки из них. Особенно тем, кто принимает лекарство от гипертонии и бессонницы. Поскольку эти препараты могут вступить в реакцию с кислотами, содержащимися во фруктах, что будет иметь непредсказуемые негативные последствия для здоровья.

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