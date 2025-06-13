Названы продукты, поддерживающие фигуру, гормоны и нервы в норме: что есть женщинам за 40

Что нужно есть женщинам за 40 / © Freepik

Специалисты по нутрициологии отмечают, что женщинам за сорок не нужно соблюдать жесткие диеты. Только стоит просмотреть свое меню, сделать его более забалансированным и здоровым, чтобы поддержать свой организм в переходный период. Рассказываем, какие продукты следует включить в рацион после 40, чтобы улучшить самочувствие, гормональный фон, состояние кожи и укрепить нервную систему. Об этом пишет ресурс «Конкурент».

Жирная морская рыба: источник силы и ясности ума. Лосось, тунец, сардины содержат жирные кислоты омега-3, которые уменьшают воспаление, поддерживают здоровье сердца и положительно влияют на психоэмоциональное состояние. Омега-3 также улучшают память и концентрацию — это настоящий «питательный эликсир» для мозга после 40.

Темно-зеленые овощи — шпинат, брокколи, капуста. Эти продукты богаты магнием, кальцием и железом — ключевые минералы для сохранения прочности костей, хорошего сна и стабильного гормонального фона. Они поддерживают женский организм в период перестройки, поэтому эти овощи нужно употреблять каждый день.

Авокадо — суперфуд для гормонального здоровья. Авокадо содержит полезные жиры, которые помогают удерживать уровень эстрогена в норме, поддерживают упругость кожи и дарят ощущение сытости без переедания, что положительно влияет на стройность фигуры.

Ягоды: натуральная поддержка молодости. Клубника, ежевика, черника содержат мощную часть антиоксидантов. Они помогают бороться с признаками старения, укрепляют сосуды, поддерживают зрение и даже улучшают настроение благодаря содержанию полифенолов.

Цельнозерновые дарят энергию и улучшают процессы пищеварения. Киноа, овес, булгур, бурый рис содержат клетчатку, которая очищает кишечник, снижает уровень «плохого» холестерина и стабилизирует уровень сахара в крови. Это мощный источник природной энергии без резких скачков глюкозы.

Орехи и семена: микроэлементы для мозга и гормонов. Миндаль, грецкие орехи, бразильский орех — кладезь селена, витамина Е и жирных кислот. Они укрепляют нервную систему, поддерживают щитовидную железу и снижают уровень стресса.

Яйца — белковая поддержка мышц и мозга. Этот доступный продукт содержит холин, белок и витамин D — вещества, которые критически важны для сохранения мышечной массы, которую женщины начинают терять с возрастом, а также для здоровья нервной системы.

Семена льна, чиа и кунжута. В этих маленьких зернышках большая сила: они содержат природные фитоэстрогены, которые помогают стабилизировать гормоны, а также клетчатку для очищения и нормализации пищеварения.

Натуральный йогурт и кефир укрепляют иммунитет. Эти продукты содержат пробиотики, которые восстанавливают микрофлору кишечника, а значит укрепляют иммунную систему, улучшают эмоциональное состояние и предотвращают гормональные сбои.