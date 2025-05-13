Названы самые худшие макароны, которые нельзя есть, но их покупают все

Какие макароны самые вредные / © www.freepik.com/free-photo

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Рассказываем, какие макароны считаются опасными для здоровья и чем их заменить, ссылаясь на ресурс «РБК-Украина».

Какие макароны считаются самыми вредными: в чем опасность продукта

Специалисты отмечают, что макароны из рафинированной муки высшего сорта не имеют полезных веществ. Так как белая мука в процессе изготовления теряет все полезные свойства злаковых. Потому что при обработке зерна удаляются оболочка и зародыш, что приводит к полной потере растительной клетчатки, витаминов группы B и минералов.

Обычно этот вид макарон имеет высокий гликемический индекс, поэтому после употребления таких продуктов может быть стремительное повышение уровня сахара в крови. Также ученые уже давно доказали, что употребление продуктов, изготовленных из рафинированной белой муки, влечет за собой появление сердечно-сосудистых заболеваний.

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Как распознать вредные макароны: полезные советы

Состав продукта. Если на упаковке указана только «пшеничная мука» без уточнения «durum» или «твердые сорта пшеницы», это может означать, что макароны изготовлены из белой рафинированной муки.

Цвет изделия. Если макароны имеют белый цвет или светлый оттенок, это может свидетельствовать о том, что продукт практически не содержит цельного зерна.

Текстура после приготовления. Если макароны быстро развариваются или слипаются, значит они изготовлены из мягких сортов пшеницы.

Чем заменить макароны из рафинированной муки

Макаронные изделия из цельного зерна. Следует выбирать продукт из муки грубого помола, он будет содержать много клетчатки, витаминов и минералов.

Продукт из бобовых культур. Сейчас есть куча макарон, изготовленных из нута и чечевицы, они богаты клетчаткой и качественным растительным белоком.

Альтернативные продукты. Также можно выбирать макаронные изделия из риса или гречики, которые очень полезны для здоровья.