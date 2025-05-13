ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
462
Время на прочтение
2 мин

Названы самые худшие макароны, которые нельзя есть, но их покупают все

Некоторые виды макарон могут быть не только невкусными, но и очень вредными для здоровья. Эксперты по безопасности питания рекомендуют внимательно читать состав продукта и избегать рафинированной белой муки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие макароны самые вредные

Какие макароны самые вредные / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, какие макароны считаются опасными для здоровья и чем их заменить, ссылаясь на ресурс «РБК-Украина».

Какие макароны считаются самыми вредными: в чем опасность продукта

Специалисты отмечают, что макароны из рафинированной муки высшего сорта не имеют полезных веществ. Так как белая мука в процессе изготовления теряет все полезные свойства злаковых. Потому что при обработке зерна удаляются оболочка и зародыш, что приводит к полной потере растительной клетчатки, витаминов группы B и минералов.

Обычно этот вид макарон имеет высокий гликемический индекс, поэтому после употребления таких продуктов может быть стремительное повышение уровня сахара в крови. Также ученые уже давно доказали, что употребление продуктов, изготовленных из рафинированной белой муки, влечет за собой появление сердечно-сосудистых заболеваний.

Как распознать вредные макароны: полезные советы

  • Состав продукта. Если на упаковке указана только «пшеничная мука» без уточнения «durum» или «твердые сорта пшеницы», это может означать, что макароны изготовлены из белой рафинированной муки.

  • Цвет изделия. Если макароны имеют белый цвет или светлый оттенок, это может свидетельствовать о том, что продукт практически не содержит цельного зерна.

  • Текстура после приготовления. Если макароны быстро развариваются или слипаются, значит они изготовлены из мягких сортов пшеницы.

Чем заменить макароны из рафинированной муки

  • Макаронные изделия из цельного зерна. Следует выбирать продукт из муки грубого помола, он будет содержать много клетчатки, витаминов и минералов.

  • Продукт из бобовых культур. Сейчас есть куча макарон, изготовленных из нута и чечевицы, они богаты клетчаткой и качественным растительным белоком.

  • Альтернативные продукты. Также можно выбирать макаронные изделия из риса или гречики, которые очень полезны для здоровья.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
462
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie