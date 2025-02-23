Названы самые полезные консервы для здоровья пожилых людей: укрепляют сердце и кости

Рассказываем, какие рыбные консервы считаются самыми полезными для пожилых людей.

Действительно ли рыбные консервы полезны для здоровья: объяснение врачей

Медики считают рыбные консервы идеальным продуктом, особенно для пожилых людей, и вот почему. Ведь их не нужно готовить, достаточно легко открыть и можно сразу лакомиться вкусной рыбкой. А еще такая пища содержит кучу витаминов и полезных микроэлементов, которые сохраняются при термической обработке. Эксперты утверждают, что рыба сохраняет все витамины, жиры, антиоксиданты и минералы после жарки или запекания. Главное, ее нужно правильно консервировать и хранить.

Врачи советуют включать рыбные консервы в свой ежедневный рацион всем, кому за 60. Поскольку такой продукт имеет все необходимые вещества для того, чтобы держать себя в превосходной физической форме даже в зрелом возрасте. В частности, рыбные консервы содержат очень важные витамины группы В и D, а также железо, йод и кальций, способствующие надлежащей работе сердца и сосудов, а также укрепляют костную ткань и защищают суставы от воспалений.

Какие консервы считаются самыми полезными для здоровья людей зрелого возраста

Сардины. Врачи рекомендуют есть этот вид консервов всем, кто хочет обладать здоровым сердцем и снизить уровень "плохого" холестерина. Этот продукт практически не содержит ртути, насыщенный кальцием, витаминами В, D, Е и А, также имеет в своем составе полезные полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, защищающие организм от многих старческих заболеваний. За счет содержания кальция и витамина D продукт укрепляет кости и предотвращает различные воспалительные процессы соединительной ткани.

Врачи рекомендуют есть этот вид консервов всем, кто хочет обладать здоровым сердцем и снизить уровень "плохого" холестерина. Этот продукт практически не содержит ртути, насыщенный кальцием, витаминами В, D, Е и А, также имеет в своем составе полезные полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, защищающие организм от многих старческих заболеваний. За счет содержания кальция и витамина D продукт укрепляет кости и предотвращает различные воспалительные процессы соединительной ткани. Печень трески. Такая консерва оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, предотвращая образование тромбов. После сорока лет кровь человека становится гуще, а тромбоциты, отвечающие за свертываемость крови, часто склеиваются между собой, из-за чего образуются тромбы – сгустки крови. Эти тромбы могут закупорить сосуды и стать причиной инфаркта и инсульта. А печень трески содержит ценное вещество – гепарин, способный разжижать кровь и нивелировать появление тромбоцитов.

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