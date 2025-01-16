Названы самые полезные продукты для сердца и сосудов: их нужно есть каждый день

На сегодняшний день возраст сердечных болезней значительно помолодел, если вы не хотите пополнить ряды больных, стоит позаботиться о своем ежедневном питании.
Чтобы дольше быть здоровыми и чувствовать себя энергичными, нужно обязательно употреблять продукты, которые крайне полезны для сердца и сосудов. Также рекомендуется избегать переедания, употребления жирной и острой пищи, газированных напитков и алкоголя, тогда сердечно-сосудистая система будет в норме.
Какие полезные продукты для здоровья сердца и сосудов: советы врачей
- Орехи. Миндаль, арахис, грецкие орехи и фисташки богаты витамином Е, который снижает уровень плохого холестерина в крови и делает стенки сосудов эластичными.
- Овсянка не только способна зарядить энергией, она помогает быстро и безопасно похудеть, предотвращает развитие диабета и укрепляет здоровье сердца. Эта каша содержит растворимую клетчатку, которая впитывает плохой холестерин и выводит его из организма. Но такую пользу имеет только овсяная крупа, которую нужно варить.
- Авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые снижают риск возникновения тромбов. Также фрукт богат антиоксидантами, которые улучшают настроение, замедляют старение и предотвращают онкологию. А еще в авокадо есть калий, помогающий поставлять кислород в мозг, чем активирует его деятельность.
- Рыба содержит множество минеральных веществ и полиненасыщенных жиров, нивелирующих риск появления атеросклероза. Жирная морская рыба – прекрасный заменитель любых видов мяса.
- Шоколад. Горький шоколад невероятно полезен для сердца и сосудов, как отмечают ученые. Однако следует выбирать тот продукт, который содержит не менее 70% какао. А еще более полезным будет черный шоколад без сахара.
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