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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
1308
Время на прочтение
2 мин

Названы самый вредный молочный продукт — есть в каждом магазине

Если вы любите йогурт, следует узнать больше о его недостатках во время потребления.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Не все йогурты одинаково полезны

Не все йогурты одинаково полезны / © Pexels

Йогурт — популярный и любимый кисломолочный продукт многих людей. Большинство потребителей покупают йогурты в надежде, что те улучшат их здоровье.

На первый взгляд, йогурт — это результат смешивания скислого молока с кисломолочными бактериями. Но такой продукт не отличается изысканным вкусом, а все мы любим, когда вкуснее и слаще. Поэтому производители идут на хитрость и добавляют в готовый йогурт ароматизаторы — от клубники и малины до чернослива и сока свежевыжатого кактуса.

Кроме того, для придания йогурту вязкой консистенции, в него добавляют следующие стабилизаторы: модифицированный крахмал Е1442, каррагенан Е407, ксантановую камедь Е415. А генно-модифицированный крахмал Е414 (даже если на йогурте стоит знак без ГМО) вредит поджелудочной.

Все магазинные йогурты не приносят пользы — к такому выводу пришли ученые потребительских организаций Евросоюза, исследовавших 180 наименований ингредиентов йогуртов. Десять распространенных добавок комиссия назвала бесполезными, полезность других минералов и витаминов на данный момент не доказана.

Вот несколько типов йогуртов, которые следует выбирать:

  • Греческий йогурт: обычно имеет высокое содержание белка и низкий уровень сахара, а также богат кальцием и другими важными витаминами

  • Исландский йогурт (скир): похож на греческий йогурт, имеет много белка и мало сахара, что делает его отличным выбором для здоровья

  • Йогурт с высоким содержанием белка: есть бренды, которые предлагают йогурты с дополнительным белком, обеспечивающим до 25 граммов белка в порции

Ранее мы писали о том, что может произойти с организмом, если ежедневно употреблять кефир. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
1308
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