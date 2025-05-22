Не все йогурты одинаково полезны / © Pexels

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Йогурт — популярный и любимый кисломолочный продукт многих людей. Большинство потребителей покупают йогурты в надежде, что те улучшат их здоровье.

На первый взгляд, йогурт — это результат смешивания скислого молока с кисломолочными бактериями. Но такой продукт не отличается изысканным вкусом, а все мы любим, когда вкуснее и слаще. Поэтому производители идут на хитрость и добавляют в готовый йогурт ароматизаторы — от клубники и малины до чернослива и сока свежевыжатого кактуса.

Кроме того, для придания йогурту вязкой консистенции, в него добавляют следующие стабилизаторы: модифицированный крахмал Е1442, каррагенан Е407, ксантановую камедь Е415. А генно-модифицированный крахмал Е414 (даже если на йогурте стоит знак без ГМО) вредит поджелудочной.

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Все магазинные йогурты не приносят пользы — к такому выводу пришли ученые потребительских организаций Евросоюза, исследовавших 180 наименований ингредиентов йогуртов. Десять распространенных добавок комиссия назвала бесполезными, полезность других минералов и витаминов на данный момент не доказана.

Вот несколько типов йогуртов, которые следует выбирать:

Греческий йогурт : обычно имеет высокое содержание белка и низкий уровень сахара, а также богат кальцием и другими важными витаминами

Исландский йогурт (скир): похож на греческий йогурт, имеет много белка и мало сахара, что делает его отличным выбором для здоровья

Йогурт с высоким содержанием белка: есть бренды, которые предлагают йогурты с дополнительным белком, обеспечивающим до 25 граммов белка в порции

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