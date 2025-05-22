- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 1308
- Время на прочтение
- 2 мин
Названы самый вредный молочный продукт — есть в каждом магазине
Если вы любите йогурт, следует узнать больше о его недостатках во время потребления.
Йогурт — популярный и любимый кисломолочный продукт многих людей. Большинство потребителей покупают йогурты в надежде, что те улучшат их здоровье.
На первый взгляд, йогурт — это результат смешивания скислого молока с кисломолочными бактериями. Но такой продукт не отличается изысканным вкусом, а все мы любим, когда вкуснее и слаще. Поэтому производители идут на хитрость и добавляют в готовый йогурт ароматизаторы — от клубники и малины до чернослива и сока свежевыжатого кактуса.
Кроме того, для придания йогурту вязкой консистенции, в него добавляют следующие стабилизаторы: модифицированный крахмал Е1442, каррагенан Е407, ксантановую камедь Е415. А генно-модифицированный крахмал Е414 (даже если на йогурте стоит знак без ГМО) вредит поджелудочной.
Все магазинные йогурты не приносят пользы — к такому выводу пришли ученые потребительских организаций Евросоюза, исследовавших 180 наименований ингредиентов йогуртов. Десять распространенных добавок комиссия назвала бесполезными, полезность других минералов и витаминов на данный момент не доказана.
Вот несколько типов йогуртов, которые следует выбирать:
Греческий йогурт: обычно имеет высокое содержание белка и низкий уровень сахара, а также богат кальцием и другими важными витаминами
Исландский йогурт (скир): похож на греческий йогурт, имеет много белка и мало сахара, что делает его отличным выбором для здоровья
Йогурт с высоким содержанием белка: есть бренды, которые предлагают йогурты с дополнительным белком, обеспечивающим до 25 граммов белка в порции
Ранее мы писали о том, что может произойти с организмом, если ежедневно употреблять кефир. Больше об этом читайте в новости.