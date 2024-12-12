Названы семь самых полезных сыров: советуют диетологи

Сыр – это не только вкусная закуска, это еще и очень полезный для здоровья продукт.

Сыр бывает жестким, мягким, с плесенью и без, соленым и пикантным, ароматным и не очень. Однако многие люди не знают, какой лучше сыр для здоровья – видов данной продукции настолько много, что запутаться очень легко.

Какой сыр лучше всего покупать и чем он полезен

Моцарелла

Этот вид мягкого белого сыра, насыщенного влагой, считается одним из самых полезных. Его делают из коровьего молока, самую дорогую моцареллу производят из буйволиного молока. В 28 граммах такого сыра вы найдете 11% суточной нормы кальция, 6 граммов белка и столько же жиров. Моцарелла содержит особые пробиотики, которые улучшают работу кишечника, повышают иммунитет, снижают воспаление в организме.

Сыр с плесенью

Вкус и аромат данного творога нравится не всем, однако гурманы его очень любят. Данный вид сыра богат кальцием, очень полезен для костей и борется с рисками развития остеопороза. В 28 г сыра с плесенью содержатся 12% от суточной нормы кальция, 14% дневной нормы натрия, 8 г жира, 6 г белка и 1 г углеводов.

Фета

Этот вид сыра часто добавляют в салаты. Мягкая, солоноватая, белая и очень нежная – именно такая фета. Этот сыр полезен тем, кто хочет похудеть. В нем содержится особая кислота, отвечающая за борьбу с жиром. 28 граммов феты подарят вам 14% от суточной нормы натрия, 11% от дневной нормы кальция, 4 грамма белков, 6 граммов жиров.

Сыр

Многие не знают, но именно сыр богат белками и натрием, он помогает похудеть. 100 г сыра содержат в себе 15% дневной нормы натрия, 9% — кальция. В такой порции содержится 12 г белков, 5 г углеводов и 3 г жиров.

Маскарпоне

Этот сыр больше напоминает нежный сливочный творог или даже йогурт. По вкусу он невероятно нежный, немного сладковатый. По консистенции продукт больше похож на творожную массу.

Родиной такого продукта является Италия (в этой стране вообще делают невероятно вкусные сыры). Для приготовления маскрапоне сливки жирностью 25-30% сначала подогревают на водяной бане примерно до 80 градусов, затем добавляют лимонный сок, винный уксус или винную кислоту для свертывания молочного белка.

Пармезан

Этот твердый и ароматный сыр богат питательными веществами, он полезен для костей и его могут употреблять люди, плохо переносящие слишком лактозные продукты. В 28 г пармезана содержатся 26% суточной нормы кальция, 15% дневной нормы натрия, 10 г белка, а также 7 г жиров и 1 г углеводов.

Тэт-де-Муан

Название такого сыра дословно переводится как "голова монаха". И именно монахи стали первыми готовить этот продукт. Родина сыра ― Швейцария, он эксклюзивный и очень дорогой. Для производства используется самое свежее коровье молоко годового удоя.

Раньше мы писали, почему нельзя пить чай с молоком. Больше об этом читайте в новости.

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