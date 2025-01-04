Названы шесть продуктов, которые нельзя есть после 65 лет: что употреблять взамен

Если в молодом возрасте люди не часто задумываются над темой правильного и сбалансированного питания, то в зрелом важно уделять этому особое внимание, чтобы не иметь проблем со здоровьем.
Рассказываем со ссылкой на ресурс "РБК-Украина", от каких продуктов лучше воздержаться после 65 лет.
Какие продукты лучше не есть в зрелом возрасте
- Недоваренные яйца. Зрелым людям следует отказаться от недоваренных яиц с жидким желтком из-за риска сальмонеллы. Также диетологи рекомендуют хорошо жарить яйца, чтобы белок не был сырым и не растекался по сковороде.
- Консервированные фрукты. Такой продукт содержит слишком много рафинированного сахара, который может стать причиной воспаления в организме. К тому же, консервированные фрукты теряют после тепловой обработки витамин С, который продлевает молодость и укрепляет иммунитет. Рекомендуется есть больше свежих овощей и фруктов, содержащих растительную клетчатку, кучу витаминов и антиоксидантные соединения. Такое содержание полезных веществ помогает улучшать пищеварение, нормализует кислотно-щелочной баланс, укрепляет сердце и обновляет организм на клеточном уровне.
- Грейпфрутовый сок может повредить усвоению лекарства от депрессии и высокого холестерина. Также продукт препятствует излечению проблем со сном и тревожных состояний. Лучше всего употреблять томатный, апельсиновый и клюквенный сок, но в умеренных количествах.
- Чай и кофе. За счет содержания кофеина эти напитки могут увеличивать давление, что очень опасно для людей пожилого возраста. Эти напитки влияют на засыпание и провоцируют бессонницу. Кофеин также содержится в обезболивающих лекарствах, газированных напитках и шоколаде. Поэтому следует соблюдать осторожность с этими продуктами.
- Искусственные подсластители могут провоцировать серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы. Ученые доказали, что регулярное употребление сильногазированных безалкогольных напитков может вызвать сердечный приступ или инсульт. Также эти напитки могут повысить уровень сахара в крови, что приведет к набору избыточного веса.
- Соленые продукты также оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, особенно если у зрелых людей есть гипертония. Поэтому рекомендуется постепенно уменьшать употребление соли, можно добавлять в пищу разнообразные травы и пряности. Если злоупотреблять пищей с большим количеством соли, будет повышаться давление, будет задержка жидкости в организме, что приведет к отекам тела.
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