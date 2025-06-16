Названы супы, которые ни в коем случае нельзя есть: они опасны для здоровья, и вот почему

Рассказываем, от каких супов лучше отказаться, а какие обязательно нужно включить в свой рацион для поддержания иммунитета и хорошего самочувствия.

Солянка. Насыщенная животными жирами, копченостями, солеными огурцами и оливками, это блюдо является настоящим испытанием для желудка, печени и сердца. Если ее часто есть, можно приобрести проблемы с повышенным давлением и набором лишнего веса. Людям с гастритом, панкреатитом или другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта солянку рекомендуется вообще исключить из своего рациона.

Грибной суп. Да, это блюдо имеет крайне аппетитный вид, однако грибной отвар считается «пустым», так как в нем почти нет полноценных питательных веществ. К тому же, грибы содержат экстрактивные вещества, раздражающие слизистую желудка. Такое блюдо не рекомендуется употреблять, если чувствительный кишечник или есть проблемы с пищеварением.