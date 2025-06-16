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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
230
Время на прочтение
2 мин

Названы супы, которые ни в коем случае нельзя есть: они опасны для здоровья, и вот почему

Супы традиционно считаются полезными и питательными блюдами, прекрасно насыщающими и поддерживающими баланс жидкости в организме. Однако не все из них одинаково безопасны. Некоторые виды супов могут вызвать серьезный дискомфорт или даже проблемы со здоровьем.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие супы нельзя есть

Какие супы нельзя есть / © Pixabay

Рассказываем, от каких супов лучше отказаться, а какие обязательно нужно включить в свой рацион для поддержания иммунитета и хорошего самочувствия.

Какие первые блюда лучше никогда не есть, и вот почему

  • Солянка. Насыщенная животными жирами, копченостями, солеными огурцами и оливками, это блюдо является настоящим испытанием для желудка, печени и сердца. Если ее часто есть, можно приобрести проблемы с повышенным давлением и набором лишнего веса. Людям с гастритом, панкреатитом или другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта солянку рекомендуется вообще исключить из своего рациона.

  • Грибной суп. Да, это блюдо имеет крайне аппетитный вид, однако грибной отвар считается «пустым», так как в нем почти нет полноценных питательных веществ. К тому же, грибы содержат экстрактивные вещества, раздражающие слизистую желудка. Такое блюдо не рекомендуется употреблять, если чувствительный кишечник или есть проблемы с пищеварением.

  • Гороховый суп Этот суп тяжело переваривается даже после термической обработки, ведь ферменты, содержащиеся в горохе, плохо расщепляются в желудке. В результате может быть вздутие, метеоризм и проблемы с пищеварением. Людям с синдромом раздраженного кишечника или хроническими заболеваниями ЖКТ его лучше избегать.

Какие супы действительно приносят пользу: их рекомендовано есть каждый день

  • Куриный бульон с овощами. Этот классический суп не только согревает тело, но поддерживает иммунитет. Благодаря сочетанию легкого мясного белка, витаминов из овощей и полезных жиров он помогает организму бороться с инфекциями, способствует восстановлению тканей и контролирует аппетит. Потому после этого блюда лишних килограммов на теле не будет.

  • Рыбная уха. Особенно полезно блюдо из красной рыбы, содержащее ценные микроэлементы — железо, йод, фтор и омега-3 жирные кислоты. Такой суп укрепляет сердечно-сосудистую систему, способствует лучшей работе мозга и поддерживает нервную систему в тонусе.

  • Овощной суп — легкий, богатый клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Это блюдо считается настоящим эликсиром для пищеварения, сердца и иммунной системы. Оно улучшает обмен веществ, снижает воспаление в организме и заряжает энергией на длительный промежуток времени.

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Дата публикации
Количество просмотров
230
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