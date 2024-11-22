Названы ягоды, которые лечат абсолютно все: полезные для сердца, печени, мозга и кишечника

Ягоды следует собирать уже после заморозков, чтобы они не были горькими, и перетирать с медом, тогда от них можно извлечь максимальную пользу.
Это обычная рябина, которая благодаря мощному содержанию витаминов и минералов положительно влияет на все системы организма.
Какая польза красной рябины: что лечит
Рябина содержит витамины А, С, железо и йод, поэтому очень полезна при болезнях желчного пузыря и помогает от железодефицитной анемии. К тому же ягоды, помогают улучшить эластичность сосудов и облегчают симптомы варикозного расширения вен.
Красная рябина также полезна для налаживания правильной работы ЖКТ. Ее применяют для снижения кислотности желудка, от гастрита и запоров. Врачи рекомендуют употреблять рябину людям пожилого возраста, у которых есть проблемы с пищеварением.
Употребление плодов облегчает симптомы цистита, гепатита, ревматизма и артрита. Ягоды красной рябины имеют эффект детоксикации, способны запускать очищение организма от шлаков и токсичных веществ. Еще рябина оказывает отхаркивающее, мочегонное и желчегонное действие.
Сорбит в составе рябины предотвращает ожирение печени и снижает "плохой" холестерин в крови. Красная рябина – это антигипоксант, который помогает при болезнях сердца, улучшает кровообращение в мозге, защищает организм от появления раковых клеток.
Врачи отмечают, что рябина может помочь даже от бесплодия. Однако наукой этот факт не подтвержден.
Как правильно употреблять рябину
- Чтобы избавиться от горечи плодов, нужно перед употреблением ягоды заморозить.
- Из замороженных ягод можно делать чаи, а также перетереть их с сахаром или медом.
- Лучше собирать рябину после заморозков, тогда она не будет горчить.
- Также можно заваривать чай из сушеных ягод, они продаются в аптеках и в магазинах.
Следует помнить, что нельзя заниматься самолечением. При необходимости нужно обязательно обращаться к врачу.
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