Называют "медицинским чудом": бабушка пять раз болела раком и осталась без 11 органов

Женщине, которая начала бороться с раком в 38 лет, последний раз диагностировали эту болезнь в 2023-м.

Бабушка благодарна за то, что выжила после того, как пять раз пережила рак и была названа врачами "медицинским чудом".

Про ее историю написало news.com.au.

Прошло более трех десятилетий с тех пор, как Гейл Дин, которой сейчас 72 года, ходила с подругой за покупками на северных пляжах Сиднея в 1991 году, когда они проходили мимо медицинского центра, рекламирующего бесплатную маммографию.

Тогда 38-летняя Гейл и ее подруга никогда раньше не слышали об этом и подумали, что это "может быть весело". Мать-одиночка троих детей обнаружила у себя четырехсантиметровую злокачественную опухоль в левой молочной железе, что стало началом ее десятилетней борьбы с раком.

Дин была шокирована, поскольку не испытывала никаких симптомов. "Мне было 38 лет, я чувствовала себя хорошо. У меня никогда не было никаких серьезных проблем со здоровьем, и вдруг они появились. Но такая природа рака. Он коварен", — поведала она в интервью.

Гейл думала о своих детях, которые росли без отца, и видела в них главную мотивацию к жизни. Через неделю ей назначили мастэктомию – удаление левой молочной железы. После операции женщину ждали шесть месяцев "очень тяжелой" химиотерапии, которая оставила ее без волос.

Несмотря на то, что у нее не было рака, она все еще думала, не является ли она "бомбой замедленного действия", и продолжала делать маммографию. Через пять лет, в 1996-м, Дин во второй раз диагностировали рак, на этот раз в правой молочной железе. Через неделю ее положили в больницу, чтобы удалить раковую опухоль.

После этого Гейл перешла в "режим борьбы" и всегда воспринимала рак как "врага, которого нужно победить". Очередные курсы химиотерапии "испортили ее организм" и нанесли вред ее телу.

В 1999 году у нее началось вагинальное кровотечение, и после визита к гинекологу ей сказали, что слизистая ее матки "полна рака". Женщине сделали гистерэктомию – удаление матки.

Следующие 16 лет бывшая учительница провела без рака, успев выйти замуж, отпраздновать рождение внуков и путешествовать по миру.

Она продолжала регулярно проходить обследование, где привыкла слышать такие слова, как "ремиссия" и "вы излечены". В 2015 году она прошла плановую колоноскопию, несмотря на то, что "чувствовала себя хорошо" и не имела никаких симптомов. Врачи обнаружили опухоль таза размером с теннисный мяч. Дин одновременно прошла курс лучевой и химиотерапии, которые она описала как "худшие девять недель" в своей жизни. Лечение было успешным в борьбе с раком, но оно повредило ее органы, а также привело к необходимости носить калоприемник.

В прошлом году бабушка попала в больницу из-за закупорки кишечника калоприемником, но врачи обнаружили кое-что другое. У нее был рак левой почки, и ее пришлось удалить.

72-летняя женщина надеется, что рак не вернется после удаления многих органов, в том числе груди, а также 26 лимфатических узлов, матки, маточных труб, яичников, желчного пузыря и левой почки.

Гейл сказала, что врачи назвали ее "медицинским чудом" и она "благодарна" за то, что выжила.

"Многие врачи говорили мне, что не знают никого, кто бы имел пять разных очень серьезных видов рака и выжил после них", — говорит она.

В 2017 году Дин получила положительный результат теста на мутацию гена BRCA, объяснявшего ее первые два случая рака молочной железы. Она согласилась стать объектом исследования рака в надежде помочь другим, поскольку ученые будут искать генетические ошибки и неоткрытые гены.

Гейл рассказала, что ее вера, семья и позитивное мышление помогли ей в борьбе с раком. Бабушка, которая также участвует в публичных выступлениях и работает церемониймейстером на похоронах, говорит, что вся ее жизнь – это благодарность. Она также хочет, чтобы люди, борющиеся с раком, знали, что злиться – это нормально, что не обязательно быть сильным или независимым и принимать помощь.

Напомним, медик поборол последнюю стадию рака мозга, применив собственное революционное лечение. В прошлом году у него диагностировали глиобластому четвертой стадии.

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