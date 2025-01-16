Не 10 000: тренер рассказал, сколько тысяч шагов нужно ходить каждый день, чтобы худеть

Он подчеркнул, что ходьба пешком может сделать вас здоровее.

Украинский фитнес-тренер и блогер Виктор Мандзяк рассказал, что если ежедневно ходить по 7 тысяч шагов, то это окажет положительное влияние на здоровье.

Об этом говорится в интервью для канала "Больные темы".

Тренер отметил, что научные данные показывают, что от 7 тысяч шагов каждый день начинается положительное влияние на здоровье и даже фигуру.

"7 тысяч шагов – это тот минимум, который должен ходить каждый день любой сознательный человек, который хочет быть здоровым, хочет быть стройным и получить все профиты от этого", — поделился Мандзяк.

Он добавил, что если человек этого не будет делать, то у него не обязательно может появиться лишний вес. Однако это при условии, если он будет соблюдать необходимую для него калорийность пищи.

"А на практике, что показывают экспериментальные данные? Что люди, которые меньше двигаются, они обычно переедают. При повышенной двигательной активности организм вроде бы лучше определяет, сколько калорий нужно употребить. И это показывают старые экспериментальные данные еще 50-х годов Майера и современные данные ", – добавил тренер.

По его словам, ходьба – это самый простой, самый приятный вид физической активности.

"Ее можно сделать еще приятнее, гуляя с друзьями, слушая подкасты, любимую музыку, гуляя с собакой или в хороших местах, в парках. Также можно ходить пешком на работу", — отмечает блогер.

Напомним, мужчина прошел 250 000 шагов за неделю и был шокирован, как изменилось его тело. Эксперты рассказали, является ли это безопасным способом похудения.

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