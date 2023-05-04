Не будет ходить и говорить: у ребенка нашли болезнь, от которой страдает только 30 человек в мире

Генетическое заболевание приводит к тому, что девочка навсегда будет обладать интеллектуальными способностями младенца.

Мама рассказала, что ее ребенок никогда не будет ходить и говорить из-за болезни мозга, от которой страдают только 30 человек в мире.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

У Люси Лендман, которой сейчас один год, диагностирован синдром Мабри. Это генетическое заболевание, вызванное тем, что "качественные" белки, необходимые для эффективной связи между клетками и нейронами, не могут правильно сформироваться.

Генетическое заболевание означает, что она может навсегда обладать интеллектуальными способностями младенца. Родители Джерри и Захари, живущие в Лафайете, штат Калифорния, сказали, что были "напуганы", когда им поставили диагноз, потому что от этого состояния нет лекарства. Но сейчас они впервые собирают деньги на 2,5 миллиона долларов на разработку.

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Синдром Мабри возникает когда кто-то наследует две ошибочные копии гена PGAP3, по одной от каждого родителя. Это вызвано тем, что белок неправильно формируется на поверхности клеток, используемых другими белками для связывания с поверхностью. Это нарушает функцию белков, участвующих в перемещении веществ в клетки, а в нейронах – тех, которые позволяют сигналам перемещаться по нейрону, что приводит к проблемам с движением.

Это заболевание не лечится, но родители Люси считают, что могут вылечить его с помощью генной терапии, чтобы дать ей функциональную копию гена PGAP3.

Большинство пациентов с Мабри умирают в детстве, причем самый старший из зарегистрированных достиг 23 лет.

Сеть клинических исследований редких заболеваний сообщила, что в истории было подтверждено только 30 случаев.

Лендман, работающая педиатром, сказала: "Сначала мы возражали, когда смотрели на Люси и не могли поверить, что она будет физически и умственно отсталой. Когда я получила сообщение от ее педиатра, то была напугана".

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Джерри впервые забеспокоилась о своей дочери, когда ей было всего две недели, она постоянно спала и не просыпалась, чтобы поесть. Ее опасения лишь усилились, когда Люси подхватила вирусную инфекцию, и ее развитие начало "падать в пропасть".

"У Люси какой-то вирус, просто легкая простуда или желудочный сбой, и она просто начала падать со скалы. Там, где раньше она могла сидеть 15 минут, она плюхнулась на бок, прекратила смотреть в глаза, так много лепетать, больше отказывалась от твердой пищи", – рассказала мама.

Когда Люси было около 18 недель, родители повезли ее в больницу на анализы.

В марте в 2022 году врачи провели МРТ, обследование нервов и спинномозговую пункцию, и все результаты были в норме.

Но потом врачи назначили генетический анализ крови. Через день позвонил их педиатр, сказал, что результаты анализов настораживают и попросил прийти в течение часа.

Мать рассказала: "Я пришла домой с работы, завожу Люси, купала ее и пыталась, чтобы минуты пролетели быстрее. Когда мы пошли в отделение неотложной помощи, врач сказал нам, пока мы держали Люси на коленях, что она, вероятно, будет иметь серьезную умственную отсталость, что она может никогда не ходить, что у нее, вероятно, будут судороги и что она никогда не заговорит. Мы никогда не услышим, как она произносит имена мамы или сестер".

В ту ночь родители пошли домой и прочитали все научные статьи об этом заболевании, поскольку оба имели медицинское образование. Они также посылали электронные письма ученым, которые писали эти статьи.

В это время они решили начать сбор средств на потенциальную генную терапию заболевания, которая могла бы дать их дочери функциональный ген PGAP3.

Разработка уже продолжается: в мае в 2022 году Люси пожертвовала стволовые клетки, выращиваемые в лаборатории. Они превращаются в нейроны, которые будут изучаться, чтобы узнать больше о том, как работает болезнь. Они также будут использоваться для тестирования генной терапии.

Медики решили использовать нейроны, потому что они входят в число клеток, пораженных этим заболеванием.

Они собирают средства в рамках своей организации Moonshot for Unicorns и сейчас собрали 450 000 долларов из необходимых им 2,5 млн.

Говоря о своей дочери, Лендман сказала, что Люси сейчас неудобно ползает, но также может подтягиваться. Люси также перешла на кетогенную диету. В прошлом это использовалось, чтобы помочь с судорогами, которые являются особенностью состояния девочки.

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