Не делайте этого, когда простудились: 4 популярные привычки, которые могут ухудшить состояние

Как нельзя лечить простуду / © pixabay.com

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Когда начинает першить в горле, закладывает нос и появляется насморк, многие сразу обращаются к проверенным годами советам из детства. Достаточно мало людей знает, что «старые бабушкины методы» могут скорее усугублять простуду, чем помогать быстрее выздороветь. Рассказываем, что нельзя делать во время болезни, чтобы не ухудшать свое состояние.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Что нельзя делать во время простуды: топ-4 ошибки

Домашние процедуры могут немного облегчить самочувствие, пока ваш организм борется с вирусами. Но некоторые привычные методы при неправильном использовании могут только навредить.

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Первая ошибка — добавление лимона в кипяток. Горячий чай с лимоном — едва ли не самый популярный зимний напиток. Сама по себе тёплая жидкость очень полезна, ведь смягчает спазмы в горле и помогает поддерживать водный баланс. Но главная ошибка кроется в том, что цитрусовые часто бросают в кипяток.

Поскольку витамин C термочувствительный, под влиянием высокой температуры он быстро разрушается и теряет свои свойства. Если вы пьете такой чай ради витаминов, нужно сначала дождаться, пока напиток немного остынет, и только потом выжимать сок.

Вторая ошибка — молоко с медом для малышей. Вокруг молока с медом идет немало споров: одни считают его лучшим лекарством от кашля, другие же советуют избегать его из-за мифа о том, что молочные продукты якобы усиливают выработку слизи.

Медицинские исследования опровергают это — молоко не заставляет организм продуцировать больше мокроты.

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Мед отлично успокаивает раздраженное горло и уменьшает ночной кашель. Но есть строгое правило: не давайте мед детям в возрасте до одного года из-за риска развития ботулизма.

Третья ошибка во время простуды — интенсивное высмаркивание. Когда нос сильно заложен, мы стараемся высморкаться с полной интенсивностью. Но медики предостерегают, что это приводит к сильному давлению в носовой полости, которое может загнать слизь глубже в придаточные пазухи.

Это необязательно приведет к гаймориту, но и не поможет быстрее освободить дыхательные пути. Гораздо лучше очищать каждый носовой ход отдельно и использовать солевой спрей.

Еще одна распространенная ошибка, которую допускают во время простуды, — попытка «выпотеть» болезнь. Долгое пребывание в горячей ванне с надеждой «выпотеть» простуду может быть опасным. Высокая температура расширяет сосуды, резко снижает давление и часто приводит к головокружению или даже обмороку, особенно в ослабленном состоянии.

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Вместо этого лучше полноценно отдыхать и пить много жидкости. Отдельную опасность представляют традиционные ингаляции над горячей кастрюлей или миской из-за риска ожогов.

Обычная простуда проходит за несколько дней без постороннего вмешательства. Но если лихорадка длится дольше четырех дней, появилась одышка, сильная слабость или симптомы резко вернулись после улучшения состояния — нужно немедленно обратиться к врачу и исключить риск гриппа или осложнений.

Как быстро побороть простуду без лекарств

Напомним, что для быстрого выздоровления от простуды без медикаментов медики советуют соблюдать постельный режим, обильное питье и использовать проверенные природные методы. По информации The Washington Post, поддержать иммунную систему и облегчить симптомы помогают три научно обоснованных средства.

Первым эффективным средством является мед, уменьшающий частоту и интенсивность кашля, а также успокаивающий боль в горле. Терапевт Шэрон Бергквист рекомендует принимать чайную ложку меда несколько раз в день или добавлять его в теплую воду или чай. Вторым методом является промывание носовых каналов солевым раствором, что помогает разжижать выделения и уменьшать раздражение пазух.

Третьим действенным средством является цинк. Как свидетельствуют научные обзоры, использование 80-миллиграммовых леденцов с цинком в первые сутки появления симптомов может значительно сократить продолжительность чихания, кашля и заложенности носа.

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