Не ешьте это на ужин: самые плохие блюда для людей за 50, чем лучше заменить

После 50 лет метаболизм начинает замедляться, поэтому эта пища перед сном может нанести вред как здоровью, так и привести к проблеме лишнего веса.

Чтобы избежать проблем с кишечником и не набрать лишних килограммов, врачи рекомендуют внимательно относиться к своему рациону. Медики назвали те продукты, которые не стоит есть перед сном и те, которые идеально подойдут для ужина. Рассказываем, что лучше есть людям за 50 на ужин, а от каких блюд лучше вообще отказаться, чтобы не навредить здоровью.

Как питаться вечером: основные правила

Ужин должен быть не раньше, чем через 5 часов после обеда и за три часа до сна. После вечернего приема пищи лучше прогуляться, а не лежать на диване.

Чтобы еда правильно усвоилась и не превратилась в лишние килограммы, следует отказаться от крахмалистых продуктов и простых углеводов. Это значит, что на ужин нельзя есть картофель, макароны, вареники, рис, выпечку и сладости.

Не следует злоупотреблять солеными, острыми, жирными и жареными продуктами, поскольку может быть бессонница.

На ужин также нельзя есть полностью белковую пищу, потому что она не утоляет голод, поэтому ночью можно проснуться голодными.

Не следует употреблять трудноусвояемые низкокалорийные продукты. К таким относятся бобовые, лук, капуста, яблоки, черный хлеб, пиво, газированные напитки, цельное молоко. Они влекут за собой процессы брожения в организме, вздутие и метеоризм.

Составляя свой рацион, следует ориентироваться на времена года. В жару лучше есть салаты и небольшое количество мяса, а зимой ужин должен быть горячим и сытным.

Какие продукты можно есть на ужин

Ужин должен быть сбалансированным и содержать в своем составе белки, витамины и клетчатку. К таким продуктам относятся:

говядина, курятина, индейка, рыба, приготовленные на пару;

овощи – салаты, рагу, вареные и запеченные;

кисломолочные нежирные продукты;

легкий суп, овсянка или гречка, омлет;

фруктами не следует злоупотреблять, потому что они могут стать причиной вздутия из-за большого содержания сахара.

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