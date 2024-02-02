Не ешьте это на ужин: самые плохие блюда для людей за 50, чем лучше заменить

После 50 лет метаболизм начинает замедляться, поэтому эта пища перед сном может нанести вред как здоровью, так и привести к проблеме лишнего веса.
Чтобы избежать проблем с кишечником и не набрать лишних килограммов, врачи рекомендуют внимательно относиться к своему рациону. Медики назвали те продукты, которые не стоит есть перед сном и те, которые идеально подойдут для ужина. Рассказываем, что лучше есть людям за 50 на ужин, а от каких блюд лучше вообще отказаться, чтобы не навредить здоровью.
Как питаться вечером: основные правила
- Ужин должен быть не раньше, чем через 5 часов после обеда и за три часа до сна. После вечернего приема пищи лучше прогуляться, а не лежать на диване.
- Чтобы еда правильно усвоилась и не превратилась в лишние килограммы, следует отказаться от крахмалистых продуктов и простых углеводов. Это значит, что на ужин нельзя есть картофель, макароны, вареники, рис, выпечку и сладости.
- Не следует злоупотреблять солеными, острыми, жирными и жареными продуктами, поскольку может быть бессонница.
- На ужин также нельзя есть полностью белковую пищу, потому что она не утоляет голод, поэтому ночью можно проснуться голодными.
- Не следует употреблять трудноусвояемые низкокалорийные продукты. К таким относятся бобовые, лук, капуста, яблоки, черный хлеб, пиво, газированные напитки, цельное молоко. Они влекут за собой процессы брожения в организме, вздутие и метеоризм.
- Составляя свой рацион, следует ориентироваться на времена года. В жару лучше есть салаты и небольшое количество мяса, а зимой ужин должен быть горячим и сытным.
Какие продукты можно есть на ужин
Ужин должен быть сбалансированным и содержать в своем составе белки, витамины и клетчатку. К таким продуктам относятся:
- говядина, курятина, индейка, рыба, приготовленные на пару;
- овощи – салаты, рагу, вареные и запеченные;
- кисломолочные нежирные продукты;
- легкий суп, овсянка или гречка, омлет;
- фруктами не следует злоупотреблять, потому что они могут стать причиной вздутия из-за большого содержания сахара.
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