Не гречка и не овсянка: названа лучшая и самая полезная каша для украинцев

Какая самая полезная каша / © pixabay.com

Реклама

Мы привыкли, что овсянка — идеальный завтрак для крепкого здоровья, а гречка — базовая каша в рационе. Однако есть еще одна превосходящая их каша. Речь идет о перловке — очищенном ячмене, который сохранил почти все природные питательные вещества и обладает кучей полезных свойств. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Почему стоит обратить внимание на перловку, какая ее польза для здоровья

Многие годы перловая каша оставалась недооцененной. Но современные исследования показали, что этот простой и недорогой продукт является настоящим кладом для здоровья, и вот почему.

Богатый витаминно-минеральный состав. Перловка содержит витамины группы B (B1, B2, B3, B6), магний, фосфор, железо, цинк, медь и марганец.

Бета-глюканы. Растворимая клетчатка, снижающая уровень «плохого» холестерина и поддерживающая работу сердца.

Высокое содержание клетчатки. Обеспечивает длительное ощущение сытости и помогает контролировать вес.

Поддержка иммунитета. Благодаря антиоксидантам и аминокислотам, среди которых лизин, способствует синтезу коллагена и восстановлению тканей.

Природный пребиотик. Питает полезные бактерии кишечника, улучшая пищеварение.

Низкий гликемический индекс. Помогает удерживать стабильный уровень сахара в крови, что важно для профилактики диабета.

Защита сердечно-сосудистой системы. Уменьшает риск развития атеросклероза, гипертонии и инсульта.

Противовоспалительное действие. Вещества в составе перловой крупы помогают снижать уровень воспаления в организме.

Чем перловка лучше гречки и овсянки

В отличие от овсянки перловка имеет больше бета-глюканов и магния, а ее клетчатка медленнее переваривается, что делает ее идеальной для тех, кто хочет иметь стабильно высокий уровень энергии на протяжении всего дня. По сравнению с гречкой она лучше действует на кишечную микрофлору и имеет высшее содержание селена, которое защищает клетки от старения.

Реклама

Как добавлять перловку в свой рацион

Перловка будет идеально смаковать: