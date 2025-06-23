Не гречка и не овсянка: названа самая полезная крупа, которая укрепляет сердце и дарит молодость

Какая самая полезная крупа / © Freepik

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Речь идет о пшене — простом, недорогом, но чрезвычайно ценном продукте, который стоит включить в свой рацион всем, кто хочет иметь крепкое здоровье и большой запас энергии до глубокой старости.

Пшено — недооцененный суперфуд

Пшено или просо известно человечеству еще с древности. А украинские казаки готовили из него свое традиционное блюдо — кулеш.

Эта крупа очень полезна фактически для всех систем организма. Пшено не содержит глютена, легко усваивается и обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами. В отличие от многих других круп, пшено не окисляется, а наоборот, помогает выводить токсины, поддерживая кислотно-щелочной баланс в организме.

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Какая самая главная польза пшена для здоровья: об этом мало кто знает

Укрепляет сердце и сосуды. Пшено содержит мощную долю магния, калия и витаминов группы B. Это именно те элементы, которые критически важны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Употребление этой крупы снижает риск гипертонии, помогает регулировать сердечный ритм и улучшает эластичность сосудов. При регулярном употреблении пшена снижается уровень «плохого» холестерина в крови.

Улучшает пищеварение. Пшено является мощным источником пищевых волокон, мягко стимулирующих перистальтику кишечника, борющихся с запорами и способствующих размножению здоровой микрофлоры. Кроме того, крупа обладает легким мочегонным эффектом, что особенно полезно при отеках.

Помогает преодолеть слабость и истощение. Пшено богато железом, медью и марганцем, которые поддерживают уровень энергии, стимулируют кроветворение и укрепляют иммунитет. Эта крупа станет настоящим спасением для тех, кто часто испытывает усталость или восстанавливается после болезни.

Для молодости и красоты кожи и волос. Витамины группы B, цинк и аминокислоты в составе пшена оказывают положительное влияние на состояние кожи, волос и ногтей. Регулярное употребление этой крупы способствует естественному очищению организма, разглаживанию морщин и предотвращению появления новых.

Как правильно употреблять пшено

Перед приготовлением пшено нужно несколько раз промыть проточной водой, а затем обдать кипятком — это уберет горечь крупы.

Варить можно как на воде, так и на молоке.

Добавляйте в супы, рагу или готовьте из него каши, пудинги и запеканки.