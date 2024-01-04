Не губите свое здоровье: почему врачи рекомендуют пожилым людям отказаться от этого напитка

Напиток может спровоцировать много проблем со здоровьем у пожилых людей.
Это крепкий черный чай. Сам по себе напиток не несет никакой угрозы здоровью людей, он тонизирует, бодрит и повышает давление. Но пожилым людям не стоит пить слишком крепкий черный чай, ведь в таком возрасте повышение давления имеет большое значение. Рассказываем, чем может быть вреден крепкий черный чай для пожилых людей.
Какой вред черного чая для здоровья
- Риск обострения гипертонии. В напитке содержится кофеин, который не вреден для молодежи, а для пожилых людей несет угрозу проблем с сердечно-сосудистой системой.
- Вред для кишечника. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то крепкий чай может спровоцировать изжогу и усугубить болезнь желудка, провоцируя чрезмерное выделение желудочного сока.
- Большое количество красителей и добавок. Если чай низкого качества, то он может содержать красители, крайне вредные для организма и не только пожилых людей.
- Головная боль и бессонница. Черный чай, кроме кофеина, содержит теин, действующий как энергетик, поэтому может спровоцировать возбуждение и резкий скачок давления.
- Риск запоров. Крепкий черный чай оказывает закрепляющее действие, поэтому его не стоит пить тем, кто имеет такую проблему.
- Повышает температуру тела. Черный чай содержит теофиллин – это психоактивное вещество, способное повышать температуру тела.
- Повышает давление глаз. Черный крепкий чай нельзя пить тем, кто болеет глаукомой, потому что он еще больше повышает глазное давление.
- Выводит магний из организма. Этот микроэлемент отвечает за качественную работу нервной системы, потому может провоцировать раздражительность, тревогу и тахикардию.
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