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Не губите свое здоровье: почему врачи рекомендуют пожилым людям отказаться от этого напитка

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
2618
Время на прочтение
2 мин
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Не губите свое здоровье: почему врачи рекомендуют пожилым людям отказаться от этого напитка

Какой вред черному чаю / Фото: Freepik

Напиток может спровоцировать много проблем со здоровьем у пожилых людей.

Это крепкий черный чай. Сам по себе напиток не несет никакой угрозы здоровью людей, он тонизирует, бодрит и повышает давление. Но пожилым людям не стоит пить слишком крепкий черный чай, ведь в таком возрасте повышение давления имеет большое значение. Рассказываем, чем может быть вреден крепкий черный чай для пожилых людей.

Какой вред черного чая для здоровья

  • Риск обострения гипертонии. В напитке содержится кофеин, который не вреден для молодежи, а для пожилых людей несет угрозу проблем с сердечно-сосудистой системой.
  • Вред для кишечника. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то крепкий чай может спровоцировать изжогу и усугубить болезнь желудка, провоцируя чрезмерное выделение желудочного сока.
  • Большое количество красителей и добавок. Если чай низкого качества, то он может содержать красители, крайне вредные для организма и не только пожилых людей.
  • Головная боль и бессонница. Черный чай, кроме кофеина, содержит теин, действующий как энергетик, поэтому может спровоцировать возбуждение и резкий скачок давления.
  • Риск запоров. Крепкий черный чай оказывает закрепляющее действие, поэтому его не стоит пить тем, кто имеет такую проблему.
  • Повышает температуру тела. Черный чай содержит теофиллин – это психоактивное вещество, способное повышать температуру тела.
  • Повышает давление глаз. Черный крепкий чай нельзя пить тем, кто болеет глаукомой, потому что он еще больше повышает глазное давление.
  • Выводит магний из организма. Этот микроэлемент отвечает за качественную работу нервной системы, потому может провоцировать раздражительность, тревогу и тахикардию.

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Дата публикации
Просмотры
2618
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