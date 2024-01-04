Не губите свое здоровье: почему врачи рекомендуют пожилым людям отказаться от этого напитка

Это крепкий черный чай. Сам по себе напиток не несет никакой угрозы здоровью людей, он тонизирует, бодрит и повышает давление. Но пожилым людям не стоит пить слишком крепкий черный чай, ведь в таком возрасте повышение давления имеет большое значение. Рассказываем, чем может быть вреден крепкий черный чай для пожилых людей.

Какой вред черного чая для здоровья

Риск обострения гипертонии. В напитке содержится кофеин, который не вреден для молодежи, а для пожилых людей несет угрозу проблем с сердечно-сосудистой системой.

В напитке содержится кофеин, который не вреден для молодежи, а для пожилых людей несет угрозу проблем с сердечно-сосудистой системой. Вред для кишечника. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то крепкий чай может спровоцировать изжогу и усугубить болезнь желудка, провоцируя чрезмерное выделение желудочного сока.

Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то крепкий чай может спровоцировать изжогу и усугубить болезнь желудка, провоцируя чрезмерное выделение желудочного сока. Большое количество красителей и добавок. Если чай низкого качества, то он может содержать красители, крайне вредные для организма и не только пожилых людей.

Если чай низкого качества, то он может содержать красители, крайне вредные для организма и не только пожилых людей. Головная боль и бессонница. Черный чай, кроме кофеина, содержит теин, действующий как энергетик, поэтому может спровоцировать возбуждение и резкий скачок давления.

Черный чай, кроме кофеина, содержит теин, действующий как энергетик, поэтому может спровоцировать возбуждение и резкий скачок давления. Риск запоров. Крепкий черный чай оказывает закрепляющее действие, поэтому его не стоит пить тем, кто имеет такую проблему.

Крепкий черный чай оказывает закрепляющее действие, поэтому его не стоит пить тем, кто имеет такую проблему. Повышает температуру тела. Черный чай содержит теофиллин – это психоактивное вещество, способное повышать температуру тела.

Черный чай содержит теофиллин – это психоактивное вещество, способное повышать температуру тела. Повышает давление глаз. Черный крепкий чай нельзя пить тем, кто болеет глаукомой, потому что он еще больше повышает глазное давление.

Черный крепкий чай нельзя пить тем, кто болеет глаукомой, потому что он еще больше повышает глазное давление. Выводит магний из организма. Этот микроэлемент отвечает за качественную работу нервной системы, потому может провоцировать раздражительность, тревогу и тахикардию.

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