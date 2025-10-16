Не игнорируйте эти сигналы: шесть признаков того, что у вас может быть депрессия

Депрессия / © Unsplash

Пандемия коронавируса, постоянные стрессы и безумный ритм жизни заставляют многих чувствовать себя истощенными и подавленными. Часто мы списываем это на обычную усталость или плохое настроение. Но как понять, где заканчивается временный спад энергии и начинается серьезная проблема, требующая внимания? Специалисты назвали шесть скрытых признаков депрессии, которые не следует игнорировать.

Об этом пишут «Новости Ю».

Одним из первых тревожных звоночков есть изменения в коммуникации. Человек внезапно закрывается в себе, начинает избегать встречи с друзьями и даже игнорировать сообщения от близких. Психологи отмечают, что при депрессии даже простая переписка в соцсетях может вызвать неудобство и напряжение.

Некоторые люди начинают «заедать» стресс, испытывая постоянный голод, приводящий к набору веса. В то же время, согласно исследованиям, почти у половины пациентов с депрессией наблюдается обратный эффект — полная потеря аппетита.

Если вы чувствуете, что готовы спать весь день, а утреннее пробуждение превращается в пытку — это может быть не просто усталость. Исследования подтверждают прямую связь между повышенной сонливостью (гиперсомнией) и развитием депрессивных состояний. Организм будто пытается «убежать» от реальности в сон.

Стремление к идеалу может быть не чертой характера, а тревожным симптомом. Люди в депрессии часто панически боятся совершить ошибку, считая, что из-за этого их перестанут любить или уважать. Любая задача, выполненная не идеально, может вызвать резкие перепады настроения и самобичевания.

Когда человек перестает заботиться о том, какой он выглядит, это серьезный сигнал. Из-за апатии и нехватки энергии такие простые вещи, как принять душ, причесаться или переодеться, становятся сверхсложной задачей. Психологи объясняют это нарушением работы лобных долей мозга, отвечающих за уход за собой.

Если вы заметили у себя или своих близких несколько из этих продолжающихся долгое время признаков — не игнорируйте их. Это может быть сигналом о том, что следует обратиться за консультацией к специалисту.

Напомним, одним из распространенных симптомов клинической депрессии является так называемый «затуманенный мозг» или «мозговой туман».

Это состояние не является официальным диагнозом, но описывает когнитивные трудности, сопровождающие болезнь: проблемы с концентрацией внимания, ухудшение памяти, сложность принятия решений и заторможенную реакцию. Лечение обычно заключается в терапии основной причины — самой депрессии.