Не игнорируйте холодные пальцы: изменение цвета рук и ног может свидетельствовать о серьезной болезни

Врач предупредил, что изменение цвета кожи на руках или ногах во время холода может сигнализировать о нарушении кровообращения, в частности о болезни Рейно. Это состояние, при котором мелкие артерии, поставляющие кровь к коже, сужаются в ответ на холод или стресс, ограничивая поток крови к конечностям.

Об этом сообщило издание Express.

Как пояснил доктор О’Донован, который имеет медицинскую квалификацию (MBBS) и степень доктора философии (DPhil), вазоспазм сосудов приводит к характерным симптомам: онемению, покалыванию, холоду или боли в пальцах рук и ног. Пораженные участки могут менять цвет — сначала бледнеть, затем синеть, а после согревания краснеть. Иногда этот процесс сопровождается отеком или ощущением пульсации.

Чаще всего болезнь поражает пальцы рук и ног, однако может затрагивать и другие части тела — нос, губы или уши. По словам медика, даже после восстановления тепла кровообращение в этих участках нормализуется не сразу — процесс может длиться до 15 минут.

Специалист отметил, что точные причины болезни Рейно остаются неизвестными, но сосуды рук и ног, вероятно, чрезмерно реагируют на низкие температуры или эмоциональный стресс. Самыми частыми триггерами являются холодный воздух, контакт со льдом или холодной водой, а также психологическое напряжение.

Врач отмечает: обратиться к специалисту стоит, если симптомы становятся более выраженными, возникают только с одной стороны тела, сопровождаются болью в суставах, сыпью или мышечной слабостью. Также консультация необходима, если проявления появились впервые после 30 лет или наблюдаются у детей до 12 лет.

