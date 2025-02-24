Не кофе и не чай: какие три напитка помогут быстро похудеть

Эти напитки очень легко приготовить дома, они содержат минералы, витамины и антиоксиданты, поэтому будут чрезвычайно полезными для здоровья.

Чтобы избавиться от лишних килограммов без труда, медики рекомендуют включить в свой рацион эти три напитка, которые прекрасно сжигают жировую ткань. Однако следует помнить, что они не заменят полноценного питания. Рассказываем, какие напитки нужно пить как можно чаще, чтобы быстро избавиться от лишнего веса.

Какие напитки помогают разгонять метаболизм и быстро худеть

Жиросжигающий напиток с корицей и медом. Мед выводит из организма избыток воды, а в тандеме с корицей, ускоряющей обмен веществ, эти продукты работают над сожжением излишней жировой ткани. Чтобы приготовить напиток, нужно вскипятить 250 грамм воды, добавить чайную ложку корицы и дать настояться напитку 30 минут. Перед употреблением добавьте столовую ложку меда и пейте за 15 минут до ужина или утром натощак.

Мед выводит из организма избыток воды, а в тандеме с корицей, ускоряющей обмен веществ, эти продукты работают над сожжением излишней жировой ткани. Чтобы приготовить напиток, нужно вскипятить 250 грамм воды, добавить чайную ложку корицы и дать настояться напитку 30 минут. Перед употреблением добавьте столовую ложку меда и пейте за 15 минут до ужина или утром натощак. Зеленые соки и смузи. Здесь можно брать разнообразные наборы овощей, фруктов и зелени. Напитки лучше готовить из огурцов, зеленых яблок, мяты, сельдерея и киви. Именно они богаты антиоксидантами и содержат допустимую норму природных сахаров. Такие напитки будут улучшать пищеварение и разгонять метаболизм, благодаря чему лишние килограммы будут таять каждый день. А еще эти соки очень вкусны, хорошо утоляют жажду и легко готовятся.

Здесь можно брать разнообразные наборы овощей, фруктов и зелени. Напитки лучше готовить из огурцов, зеленых яблок, мяты, сельдерея и киви. Именно они богаты антиоксидантами и содержат допустимую норму природных сахаров. Такие напитки будут улучшать пищеварение и разгонять метаболизм, благодаря чему лишние килограммы будут таять каждый день. А еще эти соки очень вкусны, хорошо утоляют жажду и легко готовятся. Свекольный сок. Да, сок красной свеклы имеет специфический вкус, но его польза для фигуры перекрывает этот нюанс. Напиток улучшает кровообращение, повышает эффективность тренировок и выносливость. Также сок красной свеклы сжигает лишние жировые отложения на животе и бедрах и нивелирует воспалительные процессы в организме.

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