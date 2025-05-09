Не кофе и не какао: назван напиток, который защищает мозг от старения и болезни Альцгеймера

Какой напиток защищает мозг от старения / © Freepik

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Ученые доказали, что зеленый чай может стать мощным оружием в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями мозга. Эксперты отмечают, что регулярное употребление зеленого чая помогает сохранить остроту ума и поддерживать когнитивные функции даже в зрелом возрасте. Напиток помогает снизить риск развития таких серьезных возрастных заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера.

Какая польза зеленого чая для здоровья мозга: об этом мало кто знает

Зеленый чай уникален тем, что имеет мощную долю биологически активных веществ — катехинов и других антиоксидантов, среди них выделяется эпигалокатехин-3-галлат (EGCG). Это соединение выступает защитным барьером для клеток мозга — нейронов, которые постоянно подвергаются атакам свободных радикалов. Эти поврежденные клетки приводят к окислительному стрессу и воспалению, которые считаются главными виновниками старения мозга.

К тому же зеленый чай способствует улучшению кровотока в мозге. Активные соединения расширяют кровеносные сосуды и делают их эластичными. Благодаря этому мозг получает больше кислорода и питательных веществ, необходимых для должной работы и здоровья нервных клеток.

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Особенно интересны исследования, показывающие способность зеленого чая стимулировать нейропластичность. Это процесс, с помощью которого мозг формирует новые связи между нейронами на протяжении всей жизни. То есть, человек до глубокой старости имеет отличную память, аналитические способности и сфокусированность, что очень полезно в современном мире, где мы постоянно получаем и прорабатываем массу новой информации.

Еще одно важное преимущество зеленого чая — способность снижать уровень стресса и тревожности. А все благодаря тому, что напиток содержит L-теанин — аминокислоту, действующую как природный релаксант. Она не только успокаивает нервную систему, но и улучшает концентрацию и внимание, создавая идеальный баланс между расслаблением и производительностью.