Не мог есть, пить и целоваться: нос дедушки вырос до невероятных размеров (фото)
Нос пенсионера заставлял его прятаться, пока одна операция не изменила его жизнь.
Когда большинство людей думают о старении, они представляют себе несколько морщин, возможно, седые волосы и более медленный темп жизни. Но для одного дедушки из Шотландии годы принесли несколько более неожиданное – нос, который не прекращал расти.
68-летний Жерар МакАлис из города Килмаколм впервые заметил едва заметные изменения в своем носу около шести лет назад, пишет Unilad.
Сначала он отмахнулся от них, думая, что это просто часть старения. Но со временем перемены стало невозможно игнорировать.
Он сказал: "Это просто продолжало расти и расти, и я пытался насколько это было возможно игнорировать это".
Пенсионер начал замечать, что люди смотрят на него, выходя на улицу. Он вспомнил: "Да, люди начали пялиться, кое-кто отворачивался, но я думал: "Это я. Возьмите меня таким, какой я являюсь. Воспринимайте меня таким, каким я являюсь".
Но со временем нарост стал настолько большим, что нависал над ртом, мешая ему есть, пить и даже проявлять расположение к жене Кэрол. Жерар рассказал: "Я не мог нормально поцеловать ее годами".
В конце концов врачи поставили ему диагноз "ринофима" – редкое заболевание кожи, вызванное разрастанием сальных желез и соединительной ткани в носу. Несмотря на то, насколько тяжела болезнь, Жерар сначала пытался получить помощь.
Он объяснил: "Когда я пошел к врачу, это был местный врач, они спросили, могу ли я дышать, я сказал "да", и они сказали: "Тогда все хорошо". После этого я не обсуждал это со своим врачом, потому что не думал, что он что-то сделает, потому что считал это косметической проблемой".
Наконец-то вмешалась жена Кэрол, которая связалась с клиникой в Глазго, прочитав об их работе с другими пациентами с ринофимой.
Когда Жерар встретился с командой, они были ошеломлены тем, каким тяжелым стало его состояние, и не колебались. В ходе сложной четырехчасовой операции под руководством специалиста доктора Кормака Конвери хирурги удалили лишние ткани и изменили форму носа.
Жерар сказал: "Они сказали, что это самая большая работа, за которую они когда-нибудь брались, и что это будет настоящим вызовом, но, надеюсь, они смогут сделать это за один сеанс, что они и сделали".
Результаты, конечно, изменили жизнь.
Дедушка добавил: "Результат был фантастический. Это полностью изменило мою жизнь. Кэрол говорит, что я снова стал тем, кем был раньше. Теперь я разговариваю с людьми, хожу за пинтой пива и наслаждаюсь едой в ресторанах, чего мы не делали много лет".
Жерар надеется, что его история поощрит других людей обращаться за помощью раньше, чем позже, особенно если они были подведены системой здравоохранения, как это было с ним: "Если кто-то оказался в такой ситуации, в которой оказался я, мой совет – не ждите. Просто сделайте это".
