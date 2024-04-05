Не могла дышать, есть и ходить: женщину с тысячами опухолей на теле прооперировали – фото до и после

Женщина, которой было тяжело дышать, есть, разговаривать и ходить из-за редкой болезни, вызывающей тысячи опасных опухолей по всему телу, перенесла операцию по удалению новообразований.

Об этом пишет Mirror.

42-летняя Шармен Сахадео из Чагуанаса, Тринидад, борется с редким заболеванием – нейрофиброматозом NF-1. У нее опухоли на коже головы, во рту, на всем лице, руках, ногах, ягодицах, груди и гениталиях.

Опухоли почти полностью перекрывают нос, что делает невозможным нормальное дыхание. Большая опухоль на ноге означает, что она не может делать больше нескольких шагов за раз и должна поправлять опухоль, чтобы сидеть и мочиться.

Опухоль, растущая во рту, которую она назвала "Фрэнк", мешает маме двоих детей есть и разговаривать. Из-за своего изнурительного состояния Сахадео больше всего боится, что она не сможет дышать или позвать на помощь и в конце концов умрет в одиночестве.

Шармен Сахадео / Фото: TLC

Она сказала в новом эпизоде программы TLC Take My Tumour: "Все они становятся столь большими. Я боюсь, что если не смогу нормально дышать, то умру. Возможно, я даже не смогу достучаться до кого-то вовремя, чтобы сказать им об этом".

Приблизительно один из 3000 человек в мире страдает нейрофиброматозом NF-1, также известный как болезнь фон Реклингхаузена. Случай Сахадео очень тяжелый и не поддается лечению.

Заболевание возникает из-за изменения гена NF-1, который контролирует белок, что помогает клеткам расти и, как считается, останавливает опухоли. Растущие опухоли могут быть как раковыми, так и нераковыми.

Хотя болезнь может передаваться через семью, около 30-50 процентов людей не имеют семейных историй этого заболевания. Мама Сахадео болеет нейрофиброматозом NF-1, но она говорит, что ее болезнь далеко не такая тяжелая, как у дочери.

Шармен Сахадео / Фото: TLC

Болезнь повлияла на все сферы ее жизни. Она так и не научилась водить машину, не может носить сидящую по фигуре одежду и не может выйти на улицу без того, чтобы ее не дразнили. Она сказала: "Это состояние очень тяжелое, потому что люди просто любят пялиться, а потом говорят всевозможные негативные вещи".

Опухоли приближаются к ее глазам, из-за чего все двоится и расплывается, и она не может играть с внучкой. Сахадео добавила: "Мне очень больно, что я не могу выйти на улицу и поиграть с ней. Я хотела бы иметь возможность взять ее и просто пройтись, но с тех пор как она родилась, у меня не было такой возможности".

У женщины впервые появились опухоли, когда ей было 13 лет, хотя они были меньше и менее заметны. У нее было только "несколько на лице", но сейчас их тысячи по всему телу.

Шармен Сахадео / Фото: TLC

В поисках облегчения Сахадео нашла доктора Райана Осборна, хирурга по лечению рака головы и шеи из Лос-Анджелеса, директора Института головы и шеи Осборна. Поскольку ее нейрофиброматоз очень тяжел, доктор сказал, что она "вторгается на опасную территорию", добавив, что "сейчас необходимо срочно вмешаться".

Однако избавление от тысяч опухолей будет сложным и длительным процессом, который потребует много операций в течение более двух месяцев. Готовясь к операции, медицинская команда Сахадео столкнулась с большой проблемой: опухоли покрывали так много ее тела, что они не могли найти вену, через которую можно было бы ввести анестезию, что означало, что они не смогут заставить ее спать во время операции.

Шармен Сахадео / Фото: TLC

Решив применить местную анестезию, обезболивающую лишь пораженный участок, вместо того чтобы усыпить ее, Сахадео не спала в течение 13 часов операции. Доктору Осборну удалось удалить десятки опухолей, в том числе несколько крупных опухолей на лице и "Фрэнка" во рту, а также очень большую опухоль на ноге.

В течение следующих 10 недель он оперировал Сахадео 24 раза, всего 60 часов. Доктор Осборн смог удалить больше опухолей, чем она ожидала, и она сказала: "Жизнь стала для меня на 100 процентов лучше. Мне нравится, как я сейчас выгляжу".

Шармен Сахадео / Фото: TLC

Сахадео сказала, что чувствует себя на 98% лучше, чем до процедур, и теперь она больше улыбается. После удаления опухоли с ноги она может ходить и играть с внучкой.

Она сказала: "Я чувствую себя отлично. Я действительно чувствую себя прекрасной. Я чувствую себя фантастически. Я вернулась другим человеком".

Шармен Сахадео / Фото: TLC

Напомним, физически здоровая 28-летняя женщина закончит свою жизнь эвтаназией в следующем месяце. Она умрет у себя дома рядом с любимым.

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