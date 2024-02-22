Не мыл руки: у мужчины удалили из носа 150 живых личинок (видео)

Он несколько месяцев не понимал, что происходит.
Врачи Джексонвилла, США, удалили 150 живых личинок из носа и пазух мужчины.
Об этом сообщает First Coast News.
Пациент чувствовал себя странно с октября, но только когда 9 февраля его лицо и губы набухли, он обратился за помощью к медикам.
"У меня началось носовое кровотечение, постоянное носовое кровотечение", — вспомнил он. "Я даже не мог встать, чтобы пойти в ванную, чтобы из носа не пошла кровь. Когда пришел на обследование, врач сказал: "Я вижу движение".
Доктор Дэвид Карлсон рассказал, что он исследовал нос мужчины с помощью камеры и обнаружил десятки личинок, которые питались внутренней частью носа и полости пазух. Они выделяли экскременты, что привело к воспалению у мужчины.
"По размерам есть отличия, но самые большие из них были размером с кончик моего мизинца", — сказал Карлсон об отвратительных вредителях. "Внутри носа были суетившиеся и искавшие места для кормления личинки, а также другие, закопавшиеся в ткани".
Карлсон сказал, что его команда пыталась удалить насекомых с помощью отсоса, но когда он засорился, они использовали разные инструменты, чтобы извлечь их.
Издание поделилось кадрами из операционной, на которых видно, как ползают ужасающие личинки.
"Они были прямо у его черепа, прямо под мозгом, если бы они прошли сквозь него, это могло бы его убить", – объяснил Карлсон.
Их отправили на исследования к эпидемиологу.
Мужчина предположил, что паразиты устроили свое вторжение после того, как он потрогал мертвую рыбу.
"Я знаю, что мне нужно изменить свой образ жизни в том, что касается рыбы", – сказал он. "Раньше я ополаскивал руки в реке, теперь я использую чистящее средство, чтобы лучше справляться со своей задачей и не прикасаться ни к носу, ни к руке".
Карлсон сказал, что за свою долгую карьеру он не видел подобного случая, зарегистрированного в США.
Сообщается, что мужчине 30 лет назад удалили раковую опухоль из носа. Это означает, что у него были открыты пространства в полости носа и ослаблена иммунная система.
Ему сделали специальное противопаразитарное полоскание носа – теперь ожидается полное выздоровление.
"Намерение заключается не в том, чтобы вызвать истерию среди зрителей, но любой, у кого иммунная система ослаблена или не оптимальна, может подвергаться риску аномальных инфекций", — сказал Карлсон. "Если вы собираетесь находиться в грязной среде, руки нужно мыть".
Напомним, во время полета на пассажиров самолета посыпались личинки. Самолет пришлось развернуть назад.
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