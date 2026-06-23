Не начинайте день с этих продуктов: 9 худших вариантов завтрака

Завтрак / © pexels.com

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Завтрак должен снабжать организм энергией после ночного отдыха, однако некоторые популярные утренние продукты могут давать обратный эффект. Некоторые из них могут вызывать резкие колебания уровня сахара в крови, быстрое возвращение чувства голода и даже повышать риск развития определенных заболеваний при регулярном употреблении. Диетологи Роксана Эхсани, Конни Элик, Кэтлин Мур и Гирлин Кофлин назвали продукты, которых рекомендуют избегать на завтрак, а также объяснили, чем их лучше заменить

Об этом сообщило издание martha stewart.

Переработанное мясо

К этой категории относятся бекон, ветчина, колбасы и колбасные котлеты. Хотя они содержат белок, такие продукты также отличаются высоким содержанием насыщенных жиров и натрия. По словам Роксаны Эхсани, чрезмерное потребление насыщенных жиров может способствовать повышению уровня «плохого» холестерина, а избыток натрия со временем может повлиять на артериальное давление. Кроме того, переработанное мясо связывают с повышенным риском некоторых видов рака, в частности колоректального.

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Вместо него диетологи советуют выбирать яйца, греческий йогурт, творог или копчёный лосось.

Сладкая выпечка

Маффины, пончики и другая популярная выпечка часто содержат рафинированную муку, добавленный сахар и жиры. Специалисты отмечают, что по питательной ценности такие продукты больше напоминают десерты, чем полноценный завтрак. Из-за низкого содержания белка и клетчатки они не обеспечивают длительного чувства сытости. Зато после быстрого повышения уровня сахара в крови может наступить резкий спад энергии.

Альтернативой могут стать домашние маффины из цельнозерновой муки, фруктовые смузи, пудинг из семян чиа или фруктовые парфе.

Сладкие кофейные напитки

Кофе с большим количеством сиропов, сливок и сахара также попал в список нежелательных завтраков. Некоторые из таких напитков могут содержать столько же сахара, сколько и сладкая газированная вода. Эксперты отмечают, что регулярное употребление подслащенных напитков связывают с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и нежелательного набора веса.

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Чтобы уменьшить количество сахара, диетологи советуют постепенно сокращать количество сиропов и подсластителей в кофе.

Сахарные хлопья

Сладкие хлопья, по словам специалистов, часто содержат значительное количество добавленного сахара и недостаточно белка и клетчатки. Из-за этого они могут быстро повышать уровень глюкозы в крови, но не обеспечивают длительного чувства сытости. Уже через несколько часов после такого завтрака человек может снова почувствовать голод.

Вместо них диетологи рекомендуют выбирать цельнозерновые каши — овсянку, гречку или просо, добавляя в них ягоды, орехи, семена или греческий йогурт.

Батончики из гранолы

Несмотря на репутацию полезного перекуса, многие готовые батончики из гранолы содержат значительное количество добавленного сахара и при этом мало белка. По словам Гирлин Кофлин, такой продукт не обеспечивает длительного чувства сытости и может способствовать чрезмерному потреблению сахара.

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В качестве альтернативы эксперты рекомендуют греческий йогурт с небольшой порцией гранолы с низким содержанием сахара или домашние батончики.

Овсянка с добавлением ароматизаторов

Готовые пакетики овсянки со вкусом фруктов или ягод нередко содержат много добавленного сахара. Даже сухофрукты в их составе часто дополнительно подслащивают.

Диетологи рекомендуют выбирать обычные овсяные хлопья и самостоятельно добавлять к ним свежие фрукты или небольшое количество натуральных подсластителей.

Готовые сэндвичи на завтрак

Популярные сэндвичи на основе круассанов или сдобных булочек с яйцами, сыром, беконом или колбасой содержат немало насыщенных жиров и натрия. В то же время в них, как правило, мало клетчатки, которой большинству людей и так не хватает в рационе.

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Специалисты советуют готовить такие сэндвичи самостоятельно, используя цельнозерновой хлеб, яйца и овощи.

Подслащенные фруктовые соки

Эксперты отмечают, что фруктовый сок с добавлением сахара нельзя считать полноценной заменой фруктов. Он не содержит клетчатки, зато может иметь высокую концентрацию сахара. По словам Гирлин Кофлин, частое употребление таких напитков связывают с накоплением жира в печени и повышением уровня триглицеридов.

Лучшим выбором могут стать 100-процентные фруктовые соки без добавления сахара или смузи из фруктов и продуктов, богатых белком.

Белый хлеб

Белый хлеб также не входит в список лучших вариантов для завтрака. В процессе его производства удаляются части зерна, содержащие клетчатку и много полезных веществ. В результате такой продукт быстрее повышает уровень сахара в крови, но не обеспечивает длительного чувства сытости.

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Диетологи советуют отдавать предпочтение цельнозерновому или пшеничному хлебу и сочетать его с источниками белка, клетчатки и полезных жиров.

Напомним, ранее мы сообщали, что ежедневное употребление оливкового масла extra virgin может способствовать поддержанию здоровья сердца, сосудов и мозга. Исследователи связывают его с замедлением возрастных изменений и поддержанием баланса холестерина.

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