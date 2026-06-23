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Не начинайте день с этих продуктов: 9 худших вариантов завтрака
Не все популярные утренние блюда одинаково полезны. Диетологи рассказали, какие продукты стоит исключить из завтрака и какие альтернативы могут быть лучше для организма.
Завтрак должен снабжать организм энергией после ночного отдыха, однако некоторые популярные утренние продукты могут давать обратный эффект. Некоторые из них могут вызывать резкие колебания уровня сахара в крови, быстрое возвращение чувства голода и даже повышать риск развития определенных заболеваний при регулярном употреблении. Диетологи Роксана Эхсани, Конни Элик, Кэтлин Мур и Гирлин Кофлин назвали продукты, которых рекомендуют избегать на завтрак, а также объяснили, чем их лучше заменить
Об этом сообщило издание martha stewart.
Переработанное мясо
К этой категории относятся бекон, ветчина, колбасы и колбасные котлеты. Хотя они содержат белок, такие продукты также отличаются высоким содержанием насыщенных жиров и натрия. По словам Роксаны Эхсани, чрезмерное потребление насыщенных жиров может способствовать повышению уровня «плохого» холестерина, а избыток натрия со временем может повлиять на артериальное давление. Кроме того, переработанное мясо связывают с повышенным риском некоторых видов рака, в частности колоректального.
Вместо него диетологи советуют выбирать яйца, греческий йогурт, творог или копчёный лосось.
Сладкая выпечка
Маффины, пончики и другая популярная выпечка часто содержат рафинированную муку, добавленный сахар и жиры. Специалисты отмечают, что по питательной ценности такие продукты больше напоминают десерты, чем полноценный завтрак. Из-за низкого содержания белка и клетчатки они не обеспечивают длительного чувства сытости. Зато после быстрого повышения уровня сахара в крови может наступить резкий спад энергии.
Альтернативой могут стать домашние маффины из цельнозерновой муки, фруктовые смузи, пудинг из семян чиа или фруктовые парфе.
Сладкие кофейные напитки
Кофе с большим количеством сиропов, сливок и сахара также попал в список нежелательных завтраков. Некоторые из таких напитков могут содержать столько же сахара, сколько и сладкая газированная вода. Эксперты отмечают, что регулярное употребление подслащенных напитков связывают с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и нежелательного набора веса.
Чтобы уменьшить количество сахара, диетологи советуют постепенно сокращать количество сиропов и подсластителей в кофе.
Сахарные хлопья
Сладкие хлопья, по словам специалистов, часто содержат значительное количество добавленного сахара и недостаточно белка и клетчатки. Из-за этого они могут быстро повышать уровень глюкозы в крови, но не обеспечивают длительного чувства сытости. Уже через несколько часов после такого завтрака человек может снова почувствовать голод.
Вместо них диетологи рекомендуют выбирать цельнозерновые каши — овсянку, гречку или просо, добавляя в них ягоды, орехи, семена или греческий йогурт.
Батончики из гранолы
Несмотря на репутацию полезного перекуса, многие готовые батончики из гранолы содержат значительное количество добавленного сахара и при этом мало белка. По словам Гирлин Кофлин, такой продукт не обеспечивает длительного чувства сытости и может способствовать чрезмерному потреблению сахара.
В качестве альтернативы эксперты рекомендуют греческий йогурт с небольшой порцией гранолы с низким содержанием сахара или домашние батончики.
Овсянка с добавлением ароматизаторов
Готовые пакетики овсянки со вкусом фруктов или ягод нередко содержат много добавленного сахара. Даже сухофрукты в их составе часто дополнительно подслащивают.
Диетологи рекомендуют выбирать обычные овсяные хлопья и самостоятельно добавлять к ним свежие фрукты или небольшое количество натуральных подсластителей.
Готовые сэндвичи на завтрак
Популярные сэндвичи на основе круассанов или сдобных булочек с яйцами, сыром, беконом или колбасой содержат немало насыщенных жиров и натрия. В то же время в них, как правило, мало клетчатки, которой большинству людей и так не хватает в рационе.
Специалисты советуют готовить такие сэндвичи самостоятельно, используя цельнозерновой хлеб, яйца и овощи.
Подслащенные фруктовые соки
Эксперты отмечают, что фруктовый сок с добавлением сахара нельзя считать полноценной заменой фруктов. Он не содержит клетчатки, зато может иметь высокую концентрацию сахара. По словам Гирлин Кофлин, частое употребление таких напитков связывают с накоплением жира в печени и повышением уровня триглицеридов.
Лучшим выбором могут стать 100-процентные фруктовые соки без добавления сахара или смузи из фруктов и продуктов, богатых белком.
Белый хлеб
Белый хлеб также не входит в список лучших вариантов для завтрака. В процессе его производства удаляются части зерна, содержащие клетчатку и много полезных веществ. В результате такой продукт быстрее повышает уровень сахара в крови, но не обеспечивает длительного чувства сытости.
Диетологи советуют отдавать предпочтение цельнозерновому или пшеничному хлебу и сочетать его с источниками белка, клетчатки и полезных жиров.
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