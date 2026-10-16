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Не нашатырь и не вода: как правильно помочь человеку, который внезапно потерял сознание
Если человек внезапно упал и не реагирует на обращение, важно быстро проверить его дыхание, вызвать экстренную помощь и при необходимости начать сердечно-легочную реанимацию.
Внезапный обморок может произойти на улице, дома или в общественном месте. В такой ситуации важно не растеряться: иногда достаточно обеспечить человеку безопасное положение и дождаться медиков, но если он не реагирует и не дышит нормально, промедление может стоить жизни.
Об основных правилах помощи человеку, потерявшему сознание, пишет Egészségkalauz, а приведенный ниже алгоритм учитывает рекомендации Минздрава Украины по оказанию домедицинской помощи.
Что делать, если человек упал и не реагирует
Прежде убедитесь, что место безопасно для вас и пострадавшего. Например, на дороге нужно учитывать движение транспорта, а возле электрооборудования — риск поражения током.
Громко обратитесь к человеку и осторожно коснитесь его плеч, спросив, слышит ли он вас. Если ответа нет, позовите на помощь и позвоните по номеру 103. Если рядом есть другие люди, попросите кого-то вызвать скорую, пока вы будете проверять состояние пострадавшего.
Далее следует оценить дыхание. Если человек не реагирует, осторожно откройте дыхательные пути, немного запрокинув голову и подняв подбородок, если нет подозрения на травму шеи. В течение не более 10 секунд наблюдайте, поднимается ли грудная клетка, и прислушивайтесь к дыханию.
Важно: одиночные судорожные вдохи, хрипы или редкие нерегулярные вздохи не считаются нормальным дыханием. Так может проявляться остановка кровообращения.
Когда нужно начинать массаж сердца
Если человек без сознания и не дышит нормально или судорожно хватает воздух, нужно немедленно начать сердечно-легочную реанимацию (СЦР). Не тратьте время на поиск пульса, если нет соответствующих навыков: диспетчер экстренной помощи может подсказывать действия по телефону.
Положите основание ладони на середину грудной клетки, на нижнюю половину грудины. Вторую ладонь разместите сверху и сцепите пальцы. Держите руки прямыми, а плечи над ладонями, чтобы нажимать весом тела.
Для взрослого человека рекомендуемая частота — 100–120 нажатий в минуту, а глубина — примерно 5–6 см. После каждого нажатия нужно разрешить грудной клетке полностью расправиться, не отрывая рук. Старайтесь не делать длительных пауз.
Если вы умеете делать искусственное дыхание и готовы это делать, чередуйте 30 нажатий с двумя спасательными вдохами. Если вы не умеете делать вдохи или не можете их выполнять, продолжайте нажимать на грудную клетку и следуйте инструкциям диспетчера.
Если рядом есть автоматический внешний дефибриллятор (AED), попросите кого-нибудь принести его. Включите прибор и следуйте инструкциям. Он сам анализирует сердечный ритм и сообщает, нужен ли электрический разряд. При анализе и разряде никто не должен касаться пострадавшего, а после этого нужно возобновить нажания по указанию устройства.
Что делать, если человек без сознания, но дышит
Если пострадавший не реагирует, но дышит нормально, массаж сердца не нужен. Вызовите скорую помощь и при отсутствии подозрения на травму позвоночника или другие препятствия осторожно положите человека в стабильное боковое положение. Оно помогает поддерживать проходимость дыхательных путей и уменьшает риск попадания рвотных масс в них.
Не оставляйте человека самого. Постоянно следите за дыханием, ведь состояние может ухудшиться. Если он перестал нормально дышать, немедленно переходите к реанимационным мероприятиям.
Когда сознание вернулось, не нужно сразу заставлять человека вставать или давать ему еду и воду. Помогите оставаться в безопасном положении и дождитесь медиков, особенно если обморок сопровождался болью в груди, одышкой, судорогами, травмой или длительной спутанностью сознания.
Чего нельзя делать, если человек потерял сознание
Не пытайтесь привести пострадавшего в сознание пощечинами, не обливайте его водой и не вливайте жидкость в рот. Из-за нарушения защитных рефлексов человек может захлебнуться.
Также не следует использовать нашатырный спирт. Его пары раздражают слизистые оболочки, а у человека без сознания могут вызвать опасную реакцию дыхательных путей. Нашатырь не устраняет причину обморока и не заменяет проверку дыхания и вызов скорой.
Если есть подозрение на травму головы, шеи или позвоночника, не перемещайте человека без необходимости. Исключение — ситуация, когда оставаться на месте опасно или необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей.
Самое важное правило — не ждать, что человек сам придет в себя. Проверка сознания и дыхания, своевременный вызов экстренной помощи и раннее начало реанимации могут значительно повысить шансы на выживание.
Напомним, когда человек нуждается в неотложной помощи, очень важно не терять время. Недавно киевские медики спасли 86-летнюю женщину, которая потеряла сознание. Ее состояние критически ухудшилось, а пульс пропал. Женщину удалось вернуть к жизни именно благодаря быстрому вмешательству медиков.