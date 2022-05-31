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Не откладывайте желание бросить курить на завтра: сегодня Всемирный день без табака

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Не откладывайте желание бросить курить на завтра: сегодня Всемирный день без табака

Фото: pixabay.com

Табакокурение ежегодно убивает более 8 млн человек во всем мире. Это официальные данные Всемирной организации здравоохранения.

Даже если вас, как курильщика, эта цифра не смущает, есть еще одна статистика ВОЗ: почти половина детей в мире регулярно вдыхает загрязненный табачным дымом воздух в общественных местах.

Выкуривая сигарету или вейп, кальян или электронную сигарету, вы подвергаете опасности не только себя, но и родных, друзей или близких, сообщают специалисты.

Сегодня, во Всемирный день без табака, Минздрав призывает : не откладывайте желание бросить курить на завтра, на понедельник или на новый год; не используйте замену понятий типа «вред от электрических сигарет меньше» или «я могу отказаться от курения хоть завтра».

Сделайте это, откажитесь от курения в целом, сделайте свой вклад в собственное здоровье.

Публикуем советы, которые помогут избавиться от вредной привычки:

  • Найдите для себя весомую мотивацию
  • Установите дату отказа от курения и создайте четкий план действий
  • Включите в свой рацион больше полезных продуктов и добавьте физическую активность
  • Избавьтесь от всех предметов, которые напоминают вам о курении
  • Заручитесь поддержкой, найдите единомышленников, обсудите свой план и прогресс с родственниками и друзьями

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