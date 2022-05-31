Не откладывайте желание бросить курить на завтра: сегодня Всемирный день без табака

Табакокурение ежегодно убивает более 8 млн человек во всем мире. Это официальные данные Всемирной организации здравоохранения.
Даже если вас, как курильщика, эта цифра не смущает, есть еще одна статистика ВОЗ: почти половина детей в мире регулярно вдыхает загрязненный табачным дымом воздух в общественных местах.
Выкуривая сигарету или вейп, кальян или электронную сигарету, вы подвергаете опасности не только себя, но и родных, друзей или близких, сообщают специалисты.
Сегодня, во Всемирный день без табака, Минздрав призывает : не откладывайте желание бросить курить на завтра, на понедельник или на новый год; не используйте замену понятий типа «вред от электрических сигарет меньше» или «я могу отказаться от курения хоть завтра».
Сделайте это, откажитесь от курения в целом, сделайте свой вклад в собственное здоровье.
Публикуем советы, которые помогут избавиться от вредной привычки:
- Найдите для себя весомую мотивацию
- Установите дату отказа от курения и создайте четкий план действий
- Включите в свой рацион больше полезных продуктов и добавьте физическую активность
- Избавьтесь от всех предметов, которые напоминают вам о курении
- Заручитесь поддержкой, найдите единомышленников, обсудите свой план и прогресс с родственниками и друзьями