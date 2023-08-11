Не пейте ледяной воды: врачи предостерегают и объясняют, как ее употреблять с пользой для себя

За окном августовская жара, и так хочется холодной воды. Приходится постоянно запасаться льдом и держать воду в холодильнике, чтобы выпить стакан или два. Но употребление ледяного напитка может привести к негативным последствиям и нанести вред организму. Хотя не сама вода, а ее низкая температура отрицательно влияет на наше самочувствие. Но медики объясняют, что ледяную воду можно использовать другим способом, чтобы она была полезной для нас. Почему стоит не злоупотреблять таким напитком, и какую пользу можно получить от холодной воды – читайте дальше.

Температура холодной воды оказывает негативное влияние на организм

После прогулок в жару, на тренировках или из-за сильной жажды не рекомендуется пить холодную воду, поскольку она может шокировать организм. Во время физической активности наш организм производит большое количество тепла, и резкий перепад температуры приводит к спазмам внутри брюшной полости. Наверняка вы замечали, что после того, как попьете ледяной воды, может возникнуть боль в животе. Жидкость низкой температуры, попадая в кишечник, сужает кровеносные сосуды, поэтому происходят спазмические сокращения.

Ледяная вода может привести к проблемам с пищеварением

Холодную воду эксперты не рекомендуют пить вообще, поскольку низкая температура отрицательно сказывается на процессе обмена веществ во время пищеварения. Ибо наш организм все силы отдает на регулировку температуры тела и не успевает переваривать пищу должным образом. Ученые доказали, что холодная вода может стать причиной обезвоживания организма.

Из-за низкой температуры воды не расщепляются жиры

Врачи не советуют запивать пищу холодной водой, потому что это может стать причиной лишнего веса. Особенно ее нельзя пить после употребления жирной пищи. Низкая температура становится причиной образования жирных комков в пищеводе, поскольку потребленные жиры не расщепляются, а просто затвердевают. Эти комки в таком виде попадают в желудок и вызывают чувство тяжести. Это является причиной нарушения работы кишечника и появления избыточных килограммов на талии. Чтобы не было таких проблем, следует пить воду комнатной температуры или не ниже семи градусов.

Простуда

Наверное, ничто не портит настроение летом, как температура и боль в горле. Чрезмерное употребление холодной воды может стать причиной простуды, ангины и других видов респираторных заболеваний. И тогда, вместо отдыха во время летнего отпуска, придется лечить горло и насморк. А еще после ледяной воды образуется слизь в дыхательных путях, что приводит к заложению носа.

Польза холодной воды для организма

Однако холодная вода очень полезна для организма. Только пить ее не стоит, а следует использовать для обливаний или умываний. Медики убеждены, что при регулярных обливаниях холодной водой организм человека способен омолодиться, закалиться и укрепиться.

Как именно влияет ледяная вода на организм:

активирует должную работу коры головного мозга;

сужает кровеносные сосуды;

улучшает кровообращение;

бодрит и заряжает энергией на весь день;

сужает поры и выравнивает тон кожи лица.

Но следует правильно и ответственно относиться к процессу обливания, желательно консультироваться с врачами и проводить обследование. Поскольку есть противопоказания относительно этой процедуры. Нельзя обливаться тем, кто испытывает проблемы с сердцем и сосудами. Потому что во время обливания организм испытывает стресс из-за низкой температуры, поэтому ускоряется пульс. Это в свою очередь может привести к повышению АД и другим нежелательным последствиям.

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