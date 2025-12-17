Постоянный зуд ног: когда стоит обратиться к врачу

Фото иллюстративное / © Credits

Реклама

Периодический зуд кожи на ногах испытывал едва ли не каждый человек в мире. Это ощущение может быть вызвано по разным причинам, таким как сухая погода или укусы насекомых. Однако если этот зуд сопровождается дополнительными симптомами — вам стоит обратиться к врачу.

Об этом пишет The Mirorr.

Длительный и невыносимый зуд иногда является признаком того, что в организме происходят значительные нарушения. Эксперты «Healthline» подчеркивают, что ноги являются той частью тела, которая особенно уязвима к развитию подобного стойкого раздражения.

Реклама

Они отмечают, что такой зуд стоп может сигнализировать о различных заболеваниях, включая диабет, а также серьезные проблемы с почками или печенью.

Заболевания печени

Австралийский «Фонд печени» предупреждает, что зуд ног может быть признаком того, что у вас больная печень.

«Вы можете чувствовать зуд на любом участке вашего тела, однако чаще всего это случается на руках и ногах, ладонях или ступнях. Некоторые люди могут испытывать зуд по всему телу», — отмечают специалисты.

Если зуд возникает из-за проблем с печенью, сыпи на коже или следов от укусов насекомых не будет. Несмотря на то, что зуд не вызывает сыпи, постоянное почесывание может легко повредить вашу кожу.

Реклама

Также вы можете заметить, что этот зуд часто становится хуже в жару, особенно после того, как вы приняли горячую ванну, или же ночью, или когда носите определенную одежду.

Точная причина такого зуда, связанного с болезнями печени, до сих пор остается загадкой. Однако его связывают с тем, что в крови накапливаются желчные соли, а также изменяется уровень других важных веществ, таких как гистамин, серотонин и гормоны, которые начинают вести себя иначе из-за болезни.

В то же время специалисты рассказали дополнительные признаки заболевания печени, на которые следует обратить внимание:

ощущение постоянной усталости и слабости;

потеря аппетита, что может привести к резкой потере веса;

пожелтение кожи и белков глаз (желтуха);

тошнота.

Диабет

Британская организация «Diabetes.co.uk» отмечает, что зуд, который поражает ступни, голени и лодыжки, является «распространенным» явлением среди людей с диабетом.

Реклама

Высокий уровень сахара в крови в течение длительного времени является одной из причин зуда кожи. Иногда кожа может чесаться когда поражены нервы или развивается болезнь почек.

В то же время специалисты отмечают, что зуд кожи может быть признаком диабета в случае, когда присутствуют и другие симптомы этого заболевания:

неутолимая жажда;

частое мочеиспускание, особенно ночью;

ощущение чрезвычайной усталости;

резкое похудение;

проблемы со зрением.

Заболевания почек

Зуд кожи является распространенной проблемой для людей с заболеваниями почек.

Как отмечает «Kidney Care UK» зуд кожи, усиливается по мере снижения функции почек. Это ощущение могут вызывать или ухудшать такие факторы, как сухость кожи, высокая температура (жара), а также повышенный уровень кальция в крови.

Реклама

Также симптомы заболевания почек включают:

резкая потеря веса и снижение аппетита;

отек лодыжек, ног или рук — из-за накопления жидкости (отек);

одышка;

постоянная усталость;

кровь в моче;

проблемы со сном;

мышечные судороги;

тошнота;

постоянные головные боли.

Специалисты отмечают, если вы заметили у себя любой из этих предупредительных признаков, вам следует немедленно обратиться за помощью к врачу.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.