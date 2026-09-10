Не просто дискомфорт от обуви: о чем может свидетельствовать боль в передней части стопы

Стопы / © www.freepik.com/free-photo

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Вы чувствуете во время ходьбы, будто в обувь попал маленький камешек, хотя проверяете — и там ничего нет? Если к этому странному ощущению прибавляются жгучая или резкая боль, а также онемение пальцев ног, причиной может быть неврома Мортона.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Что известно о проблеме

Неврома Мортона — это проблема с нервом, которая чаще всего вызывает жгучую или колющую боль в стопе в участке между третьим и четвертым пальцами — так, будто в обуви лежит камешек.

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Тесная или обувь на высоком каблуке, а также физическая активность, регулярно нагружающая переднюю часть стопы, могут усугублять симптомы.

Среди важнейших способов облегчить состояние — изменить обувь, уменьшить нагрузку и, при необходимости, использовать стельки.

В более тяжелых случаях могут применяться инъекционное лечение или даже хирургическое вмешательство, если консервативные методы не помогают.

Если боль длится долго или регулярно возвращается, необходимо обратиться к врачу, ведь подобные симптомы могут возникать и при других заболеваниях.

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После неправильно подобранной обуви, длительной прогулки или необычной нагрузки на ноги стопа может начать болеть. Однако если боль возникает преимущественно в передней части стопы, за пальцами, и создает ощущение, будто вы наступаете на камешек или маленький шарик, стоит рассмотреть и другие возможные причины.

Неврома Мортона — это патологическое изменение, которое поражает нерв, направляющийся к пальцам ноги. Чаще она возникает в области нерва, ведущего к третьему и четвертому пальцам, и сопровождается его повреждением и утолщением. Состояние может вызывать острую или жгучую боль в передней части стопы, а неприятные ощущения могут отдавать в пальцы. Также возможны покалывание и онемение.

Словно в обувь попал камешек

Один из самых характерных симптомов невромы Мортона — трудно объяснить ощущение постороннего предмета. Человеку может казаться, будто он ходит по маленькому камушку или шарику, или будто под носком что-то собралось в комок. На самом же деле в обуви или носке ничего нет, что могло бы вызвать такое чувство.

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Характер боли может отличаться. Он может быть колючим, резким или жгучим и усиливаться во время движения. Неприятные ощущения обычно возникают в передней, мягкой части стопы, чаще сзади или между третьим и четвертым пальцами.

Кроме боли, в близлежащих пальцах могут возникать покалывание, ощущение «иголок» или онемение. Иногда разгибание пальцев усиливает симптомы, а некоторые люди могут ощущать щелчок в передней части стопы.

В состоянии покоя боль может уменьшаться

Симптомы часто усиливаются при нагрузке. Длительная ходьба, бег или другая активность, создающая повышенное давление на переднюю часть стопы, может провоцировать или усугублять боль. Отдых и снятие обуви могут принести облегчение.

Именно поэтому на первых порах проблему легко воспринять как обычный дискомфорт от обуви. Человек снимает обувь, дает ногам отдохнуть, боль уменьшается — и потому не придает этому большого значения. Однако после повторного обувания той же пары или длительного пребывания на ногах симптомы могут вернуться.

Поэтому важным сигналом является повторяемость симптомов: если в одном и том же участке регулярно возникает жгучая, колющая боль или ощущение камешка, следует пройти обследование.

Тесная обувь может усугублять симптомы

Обувь может играть значительную роль в появлении и усилении симптомов. Узкая обувь сжимает переднюю часть стопы, тогда как высокие каблуки увеличивают нагрузку на участок за пальцами. И то, и другое может усиливать давление на пораженный нерв.

Поэтому важно, чтобы обувь соответствовала не только длине стопы. Оно также должно быть достаточно широким, чтобы пальцам и передней части стопы хватало места.

Именно поэтому одним из самых простых способов облегчить симптомы может быть изменение обуви. Обувь с более низким подбором и более широким носком способна уменьшить давление и уже сама по себе существенно улучшить состояние.

Не только высокие каблуки могут быть причиной

Хотя высокие каблуки и тесная обувь являются известными факторами риска, неврома Мортона может возникать не только у людей, регулярно носят такую обувь. Повторяющаяся значительная нагрузка на переднюю часть стопы также может способствовать появлению симптомов.

К примеру, бег и пробежки создают повторяющуюся нагрузку на этот участок. Во время некоторых видов спорта давление может увеличиваться из-за самой обуви — в частности, во время катания на лыжах или скалолазания.

Если боли регулярно возникают во время определенного вида физической активности, а после отдыха уменьшаются, об этом следует рассказать врачу во время обследования.

Форма стопы также может повышать риск.

Стопы не у всех людей нагружаются одинаково. Некоторые деформации и анатомические особенности могут повышать риск развития невромы Мортона. К ним, в частности, относятся «косточка» на большом пальце, молотковидная деформация пальцев, высокий свод стопы или плоскостопие.

Такие особенности могут изменять распределение веса и нагрузки во время ходьбы. Если из-за этого на определенные участки приходится большее, чем обычно, давление, нервы также могут испытывать повышенную нагрузку.

Поэтому во время лечения важно учитывать не только самый болезненный участок, но и то, как нагружается стопа в целом.

Не каждая боль в передней части стопы — это неврома Мортона

Боль в передней части стопы может иметь разные причины, поэтому даже по характерным симптомам не следует самостоятельно устанавливать точный диагноз. Подобные жалобы могут вызывать, в частности, метатарзалгия, стрессовый перелом и другие проблемы опорно-двигательного аппарата или нервной системы.

В то же время точное место и характер боли могут многое подсказать при поиске причины. Для невромы Мортона особенно характерны жгучая или резкая боль по третьему и четвертому пальцам, покалывание или онемение, отдающие в пальцы, а также упомянутое ощущение камешка или шарика.

Если же симптомы нетипичны, для исключения других заболеваний могут потребоваться дополнительные методы диагностики.

Как диагностируют проблему

Обследование обычно начинается с детального разговора о симптомах и осмотре стопы. Врачу важно знать, когда впервые появилась боль, какую обувь носит человек, занимается ли она спортом, а также какие движения или виды активности усугубляют или, наоборот, облегчают симптомы.

Во время осмотра врач может нажимать на разные участки передней части стопы, чтобы определить место боли. При сжатии передней части стопы может также ощущаться характерный щелчок. Кроме того, проверяют подвижность пальцев и другие особенности стопы.

Визуализационные исследования требуются не всегда. Рентген, например, помогает исключить перелом или другие изменения костей, а с помощью ультразвукового исследования можно увидеть самую неврому Мортона и другие изменения мягких тканей. МРТ могут назначить, в частности, если симптомы нетипичны или необходимо исключить другие возможные причины.

На первом этапе операция требуется не всегда

Лечение обычно начинают с более простых, консервативных методов. Один из важнейших шагов — отказаться от видов активности и обуви, усиливающих симптомы. Вместо обуви на высоком каблуке и с узким носком лучше выбирать модели с широким носком и невысоким каблуком.

Также могут использоваться стельки или специальные накладки, уменьшающие нагрузку на переднюю часть стопы. Их цель лучше распределить нагрузку и уменьшить давление на пораженный нерв.

На время также может быть целесообразно уменьшить активность, которая сильно нагружает переднюю часть стопы, например бег, прыжки или танцы. Приложение холода к болезненному участку также может снизить неприятные ощущения.

Возможно и инъекционное лечение

Если изменение обуви, уменьшение нагрузки и другие простые методы не приносят желаемого результата, существуют дополнительные варианты лечения. Для уменьшения боли могут использоваться инъекции кортикостероидов, которые с помощью ультразвука могут вводить непосредственно в нужный участок.

Выбор метода лечения зависит от тяжести и длительности симптомов, а также от результатов обследования. Поэтому не следует выбирать лечение только на основе симптомов, описанных в Интернете.

В то же время правильная обувь и изменение нагрузки важны еще и потому, что во многих случаях они позволяют существенно снизить давление на нерв.

Когда может потребоваться операция

Хирургическое лечение обычно рассматривается, если менее инвазивные методы не дают достаточного улучшения. Один из вариантов — удаление пораженной, поврежденной и утолщенной части нерва. Такая операция называется невректомией.

Однако хирургическое вмешательство может иметь последствия. К примеру, после удаления части нерва в пораженных пальцах может остаться постоянное онемение.

Другие хирургические методы направлены не на удаление нерва, а на создание для него большего пространства, чтобы снизить давление. Не все такие методы исследованы одинаково подробно, поэтому выбор процедуры требует индивидуальной оценки.

Боль в стопе, возникшая после кратковременного ношения явно неудобной обуви, не обязательно означает неврому Мортона. Однако если боль длится больше нескольких дней, регулярно возвращается или не проходит после смены обуви и уменьшения нагрузки, следует пройти обследование.

Особенно важно обратиться к врачу, если возникает жгучая или резкая боль в передней части стопы, пальцы ног немеют или покалываются, или снова и снова появляется ощущение, будто вы ходите по камешку, хотя на самом деле в обуви ничего нет.

Не стоит надолго игнорировать боли в стопе, поскольку подобные симптомы могут быть вызваны разными проблемами. В то же время, после установления точного диагноза во многих случаях достаточно изменить обувь, подобрать соответствующие стельки и временно уменьшить нагрузку, чтобы симптомы ослабли.

Напомним, шум, звон или пульсация в ушах могут быть симптомом проблем с сосудами, давлением, слухом или нервной системой. Если эти ощущения не проходят, повторяются или сопровождаются потерей слуха или головокружением, следует обратиться к врачу.

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