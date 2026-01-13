Не просто усталость: больницы назвали три симптома рака, которые часто путают с другими болезнями

Фото иллюстративное / © pexels.com

Среди более 200 видов рака существуют три специфических признака, которые поражают не конкретный орган, а весь организм одновременно. Эксперты предупреждают: эти распространенные симптомы часто путают с обычной усталостью или легким недомоганием, что мешает вовремя распознать опасность.

Об этом пишет Daily Express

Специалисты благотворительной организации «Cancer Research UK», занимающейся исследованиями рака рассказали, о трех предупреждающих признаках, на которые стоит обратить свое внимание.

Наличие этих симптомов не всегда означает, что у вас рак, однако они требуют обязательной проверки у врача. Главное правило — знать, что является нормальным именно для вашего тела, и замечать любые необычные изменения, которые не исчезают длительное время.

Благотворительная организация «Cancer Research UK» выделила три предупреждающих признака, которые нельзя игнорировать:

чрезмерная ночная потливость или лихорадка;

постоянное чувство усталости;

резкая потеря веса.

Чрезмерная потливость ночью

«Сильная ночная потливость или высокая температура (лихорадка) могут быть вызваны инфекциями или побочным эффектом определенных лекарств. Это также часто случается с женщинами во время менопаузы», — разъяснили специалисты.

Тем не менее, если вы замечаете у себя чрезмерную ночную потливость, вам следует обратиться за медицинской помощью.

Постоянное чувство усталости

Ощущение усталости — это нормальная реакция организма на истощение или стресс. Однако если вы чувствуете усталость постоянно и для этого нет очевидных причин, обязательно обратитесь к врачу.

Резкая потеря веса

«Вес может немного колебаться, и это нормально, но если вы заметно похудели, хотя не прилагали для этого усилий, обязательно проконсультируйтесь со своим семейным врачом по этому поводу», — отметили в благотворительной организации.

