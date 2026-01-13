- Дата публикации
-
Категория
Здоровье
- Количество просмотров
- 355
- Время на прочтение
- 2 мин
Не просто усталость: больницы назвали три симптома рака, которые часто путают с другими болезнями
Ощущение постоянной усталости и резкая потеря веса могут быть не только следствием стресса, но и скрытыми симптомами рака.
Среди более 200 видов рака существуют три специфических признака, которые поражают не конкретный орган, а весь организм одновременно. Эксперты предупреждают: эти распространенные симптомы часто путают с обычной усталостью или легким недомоганием, что мешает вовремя распознать опасность.
Об этом пишет Daily Express
Специалисты благотворительной организации «Cancer Research UK», занимающейся исследованиями рака рассказали, о трех предупреждающих признаках, на которые стоит обратить свое внимание.
Наличие этих симптомов не всегда означает, что у вас рак, однако они требуют обязательной проверки у врача. Главное правило — знать, что является нормальным именно для вашего тела, и замечать любые необычные изменения, которые не исчезают длительное время.
Благотворительная организация «Cancer Research UK» выделила три предупреждающих признака, которые нельзя игнорировать:
чрезмерная ночная потливость или лихорадка;
постоянное чувство усталости;
резкая потеря веса.
Чрезмерная потливость ночью
«Сильная ночная потливость или высокая температура (лихорадка) могут быть вызваны инфекциями или побочным эффектом определенных лекарств. Это также часто случается с женщинами во время менопаузы», — разъяснили специалисты.
Тем не менее, если вы замечаете у себя чрезмерную ночную потливость, вам следует обратиться за медицинской помощью.
Постоянное чувство усталости
Ощущение усталости — это нормальная реакция организма на истощение или стресс. Однако если вы чувствуете усталость постоянно и для этого нет очевидных причин, обязательно обратитесь к врачу.
Резкая потеря веса
«Вес может немного колебаться, и это нормально, но если вы заметно похудели, хотя не прилагали для этого усилий, обязательно проконсультируйтесь со своим семейным врачом по этому поводу», — отметили в благотворительной организации.
