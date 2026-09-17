Не просто усталость от сидения: о какой скрытой проблеме сигнализирует боль в копчике

После длительного сидения может возникать ноющая боль в копчике / © Фото из открытых источников

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Длительное сидение часто провоцирует боль в спине, пояснице, тазу и участке копчика. Причиной могут быть неподвижность, неправильная осанка, перенапряжение мышц или проблемы с позвоночником, а иногда — отдельное заболевание копчика.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

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Почему после сидения возникает боль

Люди, много времени проводящие сидя на работе, а затем продолжающие сидеть в свободное время, чаще сталкиваются с неприятными ощущениями после длительного пребывания в одном положении.

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Одной из причин может быть перенапряжение мышц спины, поясницы, шеи или бедер, долго остающихся в статическом положении. Значение имеет и поза: сутулость, выдвинутая вперед голова и отсутствие должной поддержки поясницы увеличивают нагрузку на позвоночник.

Боль также может быть связана с дегенеративными изменениями позвоночника, в частности износом межпозвонковых дисков или грыжей. Среди других возможных причин — проблемы с тазобедренным или крестцово-подвздошным суставом, ущемление нерва и недостаточная физическая активность.

Если боль распространяется на ягодицу, бедро или ногу, это может свидетельствовать о вовлечении нервов, например при ишиасе.

Когда болит именно копчик

Отдельной причиной дискомфорта может быть кокцигодиния — боль в области копчика. По словам травматолога и специалиста по регенеративной медицине Палла Золтана, такая боль особенно часто усиливается во время длительного сидения или после него, в том числе на твердой поверхности, а также при вставании.

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Чаще всего кокцигодинию связывают с длительным сидением, неправильной позой, падением, ушибом или другой травмой в области копчика. Причиной может быть также неправильное положение самой кости.

Реже боль возникает из-за суставных или воспалительных изменений, инфекции или опухолевых процессов. Она может быть тупой, давящей или острой и распространяться на ягодицы или поясницу.

В большинстве случаев кокцигодиния не представляет серьезной опасности. Однако если боль долго не проходит, возникла после травмы, усиливается или сопровождается онемением, слабостью, температурой или проблемами с опорожнением кишечника, необходимо обратиться к врачу.

Важно не игнорировать проблему даже тогда, когда боль временно исчезла. Для кокцигодинии характерно волнообразное течение: неприятные ощущения могут пройти, а затем вернуться.

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Как лечат боль в копчике

Если отдых, изменения образа жизни и безрецептурные обезболивающие не дают достаточного эффекта, может потребоваться медицинская помощь. В первую очередь врач должен определить причину боли и исключить трещину или перелом.

Диагностика может быть непростой, поскольку повреждение копчика иногда сложно увидеть даже на рентгеновском снимке. Поэтому важны детальный опрос пациента и физикальное обследование.

Дальнейшее лечение зависит от причины и выраженности симптомов. Среди применяемых методов источник называет инъекционные процедуры, мануальные техники и лечебную физкультуру.

Инъекционное лечение

В некоторых случаях могут применяться инъекции коллагена, гиалуроновой кислоты для мягких тканей или PRP-терапия с использованием плазмы, богатой тромбоцитами. Такие методы направлены на уменьшение боли и поддержку восстановительных процессов в тканях.

Мануальная терапия

Если дискомфорт связан с напряжением или нарушением баланса мышц вокруг копчика, могут использоваться специальные мануальные техники. Их цель — расслабить мышцы и улучшить подвижность этого участка.

Лечебная физкультура

Индивидуально подобранные упражнения могут помочь восстановить работу мышц, улучшить кровообращение, предотвратить ограничение движений и уменьшить дискомфорт.

Когда боль не стоит терпеть

Боль в области копчика после длительного сидения не всегда означает серьезное заболевание, но ее повторение или усиление требует внимания. Особенно важно пройти обследование, если симптомы возникли после падения или ушиба или сопровождаются другими тревожными признаками.

Правильно установленная причина помогает определить дальнейшую тактику лечения и исключить более серьезные нарушения.

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