Не просто усталость: врачи объяснили, почему под вечер ноги отекают и когда это опасно

Отек ног может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем / © ТСН

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Утром обувь сидит идеально, а вечером вдруг начинает давить. На щиколотках остаются следы от носков, стопы кажутся тяжелыми, а ноги заметно припухшими. Часто так проявляется опухание тканей из-за чрезмерного накопления жидкости, причиной которого могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

О причинах вечерней отечности и способах облегчить ее дома рассказывает Egészség Kalauz.

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Почему ноги отекают до конца дня

Когда мы долго сидим или стоим, икроножные мышцы мало работают и хуже помогают крови возвращаться к сердцу. Из-за повышения давления в венах часть жидкости переходит в окружающие ткани. Чаще всего припухают лодыжки, стопы и голени. Жара также может усугублять проблему, ведь кровеносные сосуды расширяются.

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Если отеки регулярно повторяются, причиной может являться хроническая венозная недостаточность, при которой клапаны вен работают недостаточно эффективно. Однако отечность иногда связана с приемом лекарства, нарушением работы лимфатической системы, сердца, почек или печени. Поэтому постоянные или непонятные отеки не следует автоматически списывать на усталость.

Как уменьшить отек ног дома

Если отек легок и появляется после длительного сидения или стояния, помогут простые привычки.

Поднять ноги. Полежать 15–20 минут, подложив под голени подушки, чтобы стопы оказались выше уровня сердца.

Регулярно двигаться. Время от времени вставать и проходить. Если работаете сидя, можно вращать лодыжками, поочередно поднимать носки и пятки.

Уменьшить количество соли. Колбасы, готовые блюда, соленые снеки и соусы часто содержат много натрия, способствующего задержке жидкости.

Не пережимайте ноги. Выбирать удобную обувь, носки и одежду, которые не сжимают лодыжки и голени.

Осторожно использовать компрессионные чулки. Они могут помогать при венозной недостаточности, но тип и силу компрессии следует согласовать с врачом.

Американская академия семейных врачей (AAFP) объясняет, что перед использованием компрессионных чулок важно оценить состояние артериального кровообращения. При определенных заболеваниях периферических артерий компрессия может быть противопоказана. Также мочегонные препараты не подходят для лечения всех видов отеков: их применяют только при определенных системных заболеваниях.

Когда отек ног может быть опасен

Особенно настораживает внезапный отек только одной ноги, особенно если она болит, покраснела или ожесточилась. Это может быть признаком тромбоза глубоких вен, поэтому требуется срочное медицинское освидетельствование.

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Британская национальная служба здравоохранения (NHS) предупреждает: внезапный, сильный или болезненный отек требует срочного обращения к врачу, а одышка и боль в груди могут свидетельствовать о тромбоэмболии легочной артерии.

Если отеки обеих ног не проходят несколько дней, усиливаются или регулярно возвращаются, следует обратиться к семейному врачу. Особенно важно это сделать людям с заболеваниями сердца и почек.

Отеки ног: когда причина не только в усталости

Если нажать пальцем на кожу у лодыжки и после этого остается углубление, это может быть признаком так называемого ямочного отека. Он возникает из-за накопления жидкости в тканях и может сопутствовать сердечной недостаточности.

В жаркую погоду проблема может усугубляться: из-за расширения сосудов люди чаще испытывают тяжесть в ногах и замечают припухлость лодыжек. Дополнительным проявлением могут стать болезненные ночные судороги, мешающие полноценному отдыху.

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У 39-летней британки Наташи Рейнбоу отек ноги стал первым сигналом редкого заболевания нервной системы: впоследствии появились судороги и проблемы с подвижностью, а обследование помогло установить диагноз.

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