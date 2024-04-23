Не рассчитал силы: стоматолог ввинтил имплантат в череп пациента (фото)

Он отвез его в больницу и сбежал.

Отец двух детей, обратившийся к дантисту с зубной болью, оказался в больнице, где ему удалили имплантат из полости мозга.

Об этом пишет Metro.

40-летний Рамазан Йилмаз обратился в частную клинику в Бурсе, Турция, где осматривавший его дантист сказал, что у него шатаются зубы, которые необходимо удалить.

Зубы удалили и врач рекомендовал заменить их имплантатом, но во время операции дантист проткнул челюсть Рамазана.

Рамазан Йилмаз / Фото: Jam Press

В разговоре с местными СМИ он сказал: "После того, как я почувствовал дискомфорт с зубами, я пошел в частную стоматологическую клинику. После обследования мне сообщили, что у меня хрупкая костная структура, зубы расшатаны и целесообразно пройти процедуру имплантации. Врач заявил, что имеет 24-летний опыт работы в этой области, и заверил нас в своей компетентности. Итак, мы доверили ему эту процедуру. Позже, выдергивая мне зубы и выполняя процедуру имплантации в тот же день, он сообщил своему секретарю, что используемое им устройство неисправно. Затем он приступил к выполнению процедуры вручную. Когда он пытался повернуть винт, я заметил, что он прилагал чрезмерную силу. Я указал ему на это, отметив, что услышал хруст костей. Однако он заверил меня, что это нормально. Но, продолжая вкручивать винт, он пронзил мою челюстную кость и попал в область за глазом, где расположены мозг и спинномозговая жидкость".

В конце концов Рамазан закричал в агонии после того, как винт полностью вошел в его череп.

Рамазан Йилмаз / Фото: Jam Press

Его доставил в местную больницу дантист, оставил его там и сбежал.

Рамазан прошел компьютерную томографию и немедленно был отправлен на операцию. После многочасовой операции винт наконец-то вытащили из черепа.

"Когда я закричал от боли, он наконец-то сделал рентген", — сказал Рамазан. "Понимая серьезность ситуации, он отвез меня в отделение неотложной помощи. После осмотра там выяснилось, что винт проник в область, где расположены мозг и спинномозговая жидкость. Впоследствии врачи-эксперты собрались и решили приступить к операции".

Рамазан Йилмаз / Фото: Jam Press

Рамазан был выписан через пару дней и уже поправился. Впрочем, по его словам, дантист отказался вернуть ему деньги и теперь он подает в суд.

Он объяснил: "Перед операцией меня предупредили, что я могу потерять жизнь. Я помирился со своими детьми и попрощался с ними. К счастью, я благополучно вышел из операции".

Со своей стороны дантист утверждает, что инцидент произошел "из-за медицинских осложнений".

Напомним, 39-летняя женщина чуть не выбила незнакомцу глаз, когда он не угадал ее настоящий возраст. Она набросилась на него после горячего спора.

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