Не рискуйте здоровьем: какие просроченные продукты категорически нельзя есть

Продукты / © Unsplash

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Некоторые продукты могут оставаться безопасными даже после истечения срока годности, если их правильно хранили. В то же время есть категории продуктов, которые по истечении этого срока или при появлении признаков порчи нужно без колебаний выбрасывать.

Об этом сообщает Martha Stewart со ссылкой на специалистов по безопасности пищевых продуктов.

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Какие просроченные продукты наиболее опасны

Сухая детская смесь

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Специалисты отмечают, что детскую смесь нельзя использовать по истечении срока годности. Младенцы особенно чувствительны к каким-либо изменениям качества продукта, поэтому рисковать их здоровьем не стоит.

Поврежденные консервы

Консервы со вздутыми крышками, ржавчиной, сильными вмятинами или следами протечки нужно немедленно выбрасывать. Такие повреждения могут нарушить герметичность банки и создать условия для развития бактерии Clostridium botulinum, производящей смертельно опасный ботулотоксин.

Мука

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Хотя мука относится к продуктам длительного хранения, по истечении срока годности ее лучше не использовать. Особую опасность представляет влага, которая может способствовать появлению плесени, неприятному запаху или вредителям.

Кулинарные масла

Растительные масла с течением времени могут прогоркать, особенно если их хранили в теплом месте. Признаками порчи являются резкий или неприятный запах и изменение вкуса. Такой продукт лучше утилизировать.

Какие продукты только теряют качество

Некоторые продукты по истечении срока годности не представляют серьезной угрозы, но теряют свои свойства.

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К ним относятся:

сушеная фасоль — дольше варится и хуже размягчается;

специи и сушеные травы — постепенно теряют аромат и насыщенный вкус.

Признаки, при которых продукт следует немедленно выбросить

Эксперты советуют не употреблять продукт независимо от даты на упаковке, если есть хотя бы один из следующих признаков:

плесень;

влага внутри упаковки;

следы насекомых или других вредителей;

необычные комки;

изменение цвета;

неприятный запах;

повреждена или разгерметизирована упаковка.

Перед использованием продукта специалисты рекомендуют убедиться, что он хранился в прохладном сухом месте, упаковка осталась герметичной, а сам продукт не изменил запах, цвет или консистенцию. Если возникают сомнения, от такого продукта лучше отказаться во избежание пищевого отравления.

Ранее ученые зафиксировали тенденцию к снижению содержания витаминов и минералов в некоторых современных фруктах и овощах по сравнению с показателями прошлого столетия. В частности, в бананах содержание витамина А уменьшилось на 57,4%, в лимонах витамина С — на 31,2%, а в моркови кальция — на 27%. Значительное снижение также зафиксировали в кресс-салате, листовой и цветной капусте и луке. Среди возможных причин исследователи называют селекцию высокоурожайных сортов, истощение почвы, несбалансированное использование удобрений, изменения микробиому почвы и повышение уровня CO₂ в атмосфере.

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