Не роды: ученые наконец-то выяснили, какую самую сильную боль может испытывать человек

Многие задумывались, что самое больное, что может чувствовать человек – удар в пах для мужчин или роды для женщин. Впрочем, ученые выяснили, что это состояние – камни в почках.

Об этом пишет Unilad.

Люди, пережившие и то и другое, заявили, насколько хуже камни в почках, чем роды или удар ниже пояса – одно исследование даже задело эту тему и стало на сторону камней в почках.

Авторы исследования Сайфул Миа, Шарлотта Ганнер, Люси Клейтон, Суреш Венугопал, Найджел Баучер и Бо Парис пишут: "36 пациентов мужского пола и 23 пациентки полностью заполнили анкету, в которой указали возраст, размер камня и числовую оценку боли. Не было обнаружено статистически значимых различий по этим параметрам между пациентами мужского и женского пола. С мужской когорты пациентов 88,9% заявили, что это была самая сильная боль, которую они когда-либо испытывали, а из женской когорты этот показатель составил 78,2%".

Профессор Трой Мэдсен, специализирующийся на неотложной медицине и хирургии в Университете штата Юта, сам погрузился в эту тему в 2022 году, когда был гостем подкаста Who Cares About Men's Health?.

"Я не знаю, видел ли я кого-то, кто постоянно находится в отделении скорой помощи, у кого сильнее боль, чем у человека с камнем в почках", — объяснил он. "Вы заходите в комнату, они корчатся. Это просто невероятная боль".

Тем временем, в блоге, созданном врачами медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, говорится: "Говорят, что выведение камня из почек – это одна из сильнейших физических болей, которую может испытывать человек".

Медики посоветовали людям, страдающим камнями в почках, пить воду, принимать обезболивающие препараты или прибегнуть к медикаментозному лечению, рекомендованному специалистом, чтобы попытаться вывести камень. Если камень больше и приводит к сильному дискомфорту, нередко приходится прибегать к хирургическому вмешательству, чтобы удалить его.

Напомним, 3000 близнецов приняли участие в новом исследовании. Ученые изучали их психическое здоровье.

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