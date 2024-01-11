Не следует покупать эти сорта сыра: они содержат искусственные фосфаты и опасные консерванты

Какие виды сыра могут спровоцировать развитие заболевания сердца, сосудов и костей.
Не каждый вид сыра может оказаться полезным для здоровья, так как некоторые из них содержат в своем составе опасные ингредиенты. Рассказываем, какие сорта сыров лучше обходить, чтобы не вызвать риск заболевания сердца или кишечника.
Какие сорта сыров могут быть опасны для здоровья
- Плавленый сыр для тостов. Такой продукт нельзя назвать полноценным сыром. Он содержит ряд вредных добавок, представляющих угрозу для здоровья. Например, в нем есть фосфаты, которые могут вызвать болезни сердца, костей и кишечника. Поэтому этот продукт не следует употреблять.
- Сыры с низкой жирностью. Вместо жира в такие продукты добавляют разнообразные заменители, консерванты и стабилизаторы, крайне вредные для организма. Вместо него лучше употреблять соевый сыр тофу, содержащий множество полезных микроэлементов, положительно влияющих на здоровье.
- Сыр с пониженным содержанием натрия. Этот важный макроэлемент принимает участие в поддержке клеточного гомеостаза, регуляции жидкости в крови и клетках. Также обеспечивает должное прохождение нервных импульсов. А когда производитель убирает из продукта один из основных важных элементов, значит, там будет что-то другое, и не факт, что полезное для организма. Поэтому сыр с пониженным содержанием натрия не принесет никакой пользы для здоровья.
- Сладкий сыр. Такой сыр сам по себе не несет никакой угрозы здоровью. Но его нельзя употреблять тем, кто следует правильному сбалансированному питанию. А еще он содержит искусственные подсластители и добавленый сахар, которые могут спровоцировать развитие заболевания диабетом и онкологией.
Читайте также:
8 продуктов, которые помогут сохранить психику и нервы: что нужно есть, чтобы избавиться от тревоги
5 чаев, которые помогают без лишних усилий избавиться от жира на животе и ягодицах
5 ароматов, которые спасут от деменции: действие эфирных масел против старческой болезни