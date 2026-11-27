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Не спешите отказываться от консервов: шесть продуктов, которые помогут снизить давление
Даже обычные консервы из супермаркета могут помочь снизить артериальное давление. Диетологи назвали шесть продуктов, пользу от которых не стоит недооценивать.
Консервированные продукты могут стать доступной альтернативой свежим овощам, фруктам и рыбе для людей с повышенным артериальным давлением. Некоторые из них содержат калий, магний и другие питательные вещества, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.
Об этом пишет Verywell Health.
По словам диетолога и профессора Бостонского университета Джоан Салдж Блейк, консервированные овощи и фрукты могут стоить на 20% дешевле свежих. В то же время они помогают увеличить потребление калия, который способствует выведению избытка натрия из организма и снижению артериального давления.
Эксперт советует обращать внимание на содержание натрия в консервах. Уменьшить его количество можно, если слить жидкость из банки и промыть овощи под проточной водой.
Консервированная фасоль
Фасоль содержит калий, растительный белок и растворимую клетчатку, которая может способствовать снижению уровня холестерина в крови. Это особенно важно для людей с повышенным артериальным давлением, ведь оно увеличивает риск развития сердечных заболеваний.
Консервированную фасоль можно добавлять в салаты, супы, макароны и блюда из риса.
Консервированные фрукты
Диетологи рекомендуют обратить внимание на консервированные ананасы и абрикосы. Чтобы сократить потребление добавленного сахара, следует выбирать фрукты в соке, а не в сиропе.
Ананасы содержат калий и витамин С, который поддерживает работу иммунной системы. Их можно сочетать с творогом или греческим йогуртом, чтобы дополнительно обогатить рацион кальцием — важным минералом для поддержания нормального артериального давления.
Абрикосы, в свою очередь, являются источником калия, клетчатки и витамина А.
Консервированная тыква
По словам диетолога Линдси Мелоун, тыква содержит калий, клетчатку и витамин А. Кроме того, она богата магнием, который участвует в регулировании артериального давления.
Один стакан консервированной тыквы обеспечивает более 10% суточной потребности в магнии. Этот продукт можно использовать для приготовления овсянки, смузи, супов и выпечки.
Консервированная свекла
Полезные свойства свеклы для сердечно-сосудистой системы связаны с высоким содержанием природных нитратов. Организм преобразует их в оксид азота, который способствует расслаблению и расширению кровеносных сосудов.
Это помогает поддерживать нормальное кровообращение и артериальное давление. Консервированную свеклу удобно добавлять в салаты и гарниры.
Консервированные помидоры
Помидоры содержат калий, витамин С и ликопин — антиоксидант, который связывают со здоровьем сердца.
Диетологи рекомендуют использовать консервированные помидоры для приготовления супов, соусов и рагу. Их также можно сочетать с макаронами, фасолью и пармезаном.
Консервированный лосось
Лосось является источником белка и омега-3 жирных кислот, которые могут способствовать снижению артериального давления, особенно у людей с его повышенным уровнем.
Кроме того, эта рыба содержит мало насыщенных жиров. Заменив мясо или птицу лососем, можно сократить потребление таких жиров.
Консервированный лосось можно добавлять в салаты или сочетать с греческим йогуртом, луком и лимоном для приготовления сэндвичей или лаваша с начинкой.
Напомним, что апельсины и мандарины традиционно считаются ценными источниками витамина С. Однако среди популярных цитрусовых есть фрукт, который превосходит их по содержанию этого витамина.