Какие консервы снижают артериальное давление — шесть полезных продуктов

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Консервированные продукты могут стать доступной альтернативой свежим овощам, фруктам и рыбе для людей с повышенным артериальным давлением. Некоторые из них содержат калий, магний и другие питательные вещества, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.

Об этом пишет Verywell Health.

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По словам диетолога и профессора Бостонского университета Джоан Салдж Блейк, консервированные овощи и фрукты могут стоить на 20% дешевле свежих. В то же время они помогают увеличить потребление калия, который способствует выведению избытка натрия из организма и снижению артериального давления.

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Эксперт советует обращать внимание на содержание натрия в консервах. Уменьшить его количество можно, если слить жидкость из банки и промыть овощи под проточной водой.

Консервированная фасоль

Фасоль содержит калий, растительный белок и растворимую клетчатку, которая может способствовать снижению уровня холестерина в крови. Это особенно важно для людей с повышенным артериальным давлением, ведь оно увеличивает риск развития сердечных заболеваний.

Консервированную фасоль можно добавлять в салаты, супы, макароны и блюда из риса.

Консервированные фрукты

Диетологи рекомендуют обратить внимание на консервированные ананасы и абрикосы. Чтобы сократить потребление добавленного сахара, следует выбирать фрукты в соке, а не в сиропе.

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Ананасы содержат калий и витамин С, который поддерживает работу иммунной системы. Их можно сочетать с творогом или греческим йогуртом, чтобы дополнительно обогатить рацион кальцием — важным минералом для поддержания нормального артериального давления.

Абрикосы, в свою очередь, являются источником калия, клетчатки и витамина А.

Консервированная тыква

По словам диетолога Линдси Мелоун, тыква содержит калий, клетчатку и витамин А. Кроме того, она богата магнием, который участвует в регулировании артериального давления.

Один стакан консервированной тыквы обеспечивает более 10% суточной потребности в магнии. Этот продукт можно использовать для приготовления овсянки, смузи, супов и выпечки.

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Консервированная свекла

Полезные свойства свеклы для сердечно-сосудистой системы связаны с высоким содержанием природных нитратов. Организм преобразует их в оксид азота, который способствует расслаблению и расширению кровеносных сосудов.

Это помогает поддерживать нормальное кровообращение и артериальное давление. Консервированную свеклу удобно добавлять в салаты и гарниры.

Консервированные помидоры

Помидоры содержат калий, витамин С и ликопин — антиоксидант, который связывают со здоровьем сердца.

Диетологи рекомендуют использовать консервированные помидоры для приготовления супов, соусов и рагу. Их также можно сочетать с макаронами, фасолью и пармезаном.

Консервированный лосось

Лосось является источником белка и омега-3 жирных кислот, которые могут способствовать снижению артериального давления, особенно у людей с его повышенным уровнем.

Кроме того, эта рыба содержит мало насыщенных жиров. Заменив мясо или птицу лососем, можно сократить потребление таких жиров.

Консервированный лосось можно добавлять в салаты или сочетать с греческим йогуртом, луком и лимоном для приготовления сэндвичей или лаваша с начинкой.

Напомним, что апельсины и мандарины традиционно считаются ценными источниками витамина С. Однако среди популярных цитрусовых есть фрукт, который превосходит их по содержанию этого витамина.

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