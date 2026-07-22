Не спешите отказываться от них: 5 «вредных» углеводов, которые на самом деле улучшат работу мозга

Хлеб / © pexels.com

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Углеводы нередко называют «вредными» продуктами, особенно когда речь идет о здоровье мозга и воспалительных процессах в организме. Однако эксперты по питанию подчеркивают: не все углеводы одинаковы. Некоторые продукты, которые часто попадают в список нежелательных, могут поддерживать память, концентрацию, настроение и долгосрочное когнитивное здоровье.

Об этом сообщило издание martha stewart, со ссылкой на дипломированных диетологов Роксану Эхсани и Надю Абаду.

Диетологи отмечают, что углеводы играют важную роль в работе мозга. Попадая в организм, они превращаются в глюкозу — главный источник энергии для нервной системы. Именно она необходима для памяти, обучения, передачи нервных импульсов и выработки нейромедиаторов. К тому же многие продукты, содержащие углеводы, богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, которые также положительно влияют на когнитивное здоровье.

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При этом специалисты обращают внимание на разницу между простыми и сложными углеводами. Простые углеводы, содержащиеся в белом хлебе, сдобной выпечке или обычных макаронах, быстро повышают уровень сахара в крови, что может усиливать воспалительные процессы и негативно влиять на настроение. Зато сложные углеводы благодаря высокому содержанию клетчатки усваиваются медленнее, обеспечивая более равномерное поступление энергии в мозг.

Несмотря на распространенные стереотипы, некоторые продукты, которые часто считаются нежелательными в рационе, могут приносить пользу.

Цельнозерновой хлеб

Хотя многие люди отказываются от хлеба, диетологи советуют не исключать его полностью, а обращать внимание на состав. Хлеб, изготовленный из 100% цельнозерновой муки, является источником сложных углеводов и клетчатки, что помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы. Кроме того, он содержит витамины группы B, витамин Е и антиоксиданты, которые способствуют защите клеток мозга.

Фрукты

Из-за содержания природных сахаров фрукты нередко попадают в список продуктов, потребление которых рекомендуется ограничивать. Однако эксперты отмечают, что наряду с фруктозой они снабжают организм клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье нервной системы. Клетчатка замедляет всасывание сахара, поэтому уровень глюкозы после фруктов повышается значительно плавнее, чем после сладостей. Для большей пользы их рекомендуют сочетать с белковыми продуктами или источниками полезных жиров.

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Белый рис

Белый рис часто подвергается критике из-за более низкого содержания клетчатки по сравнению с коричневым. Однако диетологи отмечают, что эта разница не столь существенна. Белый рис легко усваивается и быстро снабжает организм энергией. Если употреблять его вместе с овощами или другими продуктами, богатыми клетчаткой, это поможет избежать резких колебаний уровня сахара. К тому же обогащенный белый рис содержит витамины группы B, важные для нормальной работы нервной системы.

Картофель

Нередко картофель считают нежелательным продуктом из-за высокого содержания крахмала или ассоциируют его в первую очередь с картофелем фри. В то же время обычный картофель является источником углеводов, клетчатки, калия, белка, витамина B6, ниацина, меди и других питательных веществ, которые снабжают мозг энергией.

Особое внимание специалисты уделяют фиолетовым сортам картофеля, богатым антоцианами — природными антиоксидантами с противовоспалительными свойствами. Батат и желтый картофель содержат каротиноиды, которые накапливаются в нервной ткани и могут поддерживать когнитивные функции.

Овес

Еще один продукт, который иногда незаслуженно получает негативную оценку, — овес. Диетологи объясняют, что такая репутация связана преимущественно со сладкими кашами быстрого приготовления, а не с обычными овсяными хлопьями или рубленым овсом.

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Овес содержит бета-глюкан — растворимую клетчатку, которая способствует здоровью кишечного микробиома, что связано с работой мозга. Также в нём содержатся авенантрамиды — уникальные для этой культуры антиоксиданты, которые, согласно исследованиям, могут помогать защищать нервные клетки от окислительного стресса и воспалительных процессов. Кроме того, овес снабжает организм витаминами группы B, магнием, цинком и железом. Для более сбалансированного питания эксперты рекомендуют сочетать овсянку с продуктами, богатыми белком и полезными жирами.

Специалисты также предостерегают от необоснованного полного отказа от углеводов. По их словам, это может вызвать умственное утомление, головную боль, снижение концентрации внимания, слабость, мышечные судороги и проблемы с пищеварением. Они также напоминают, что быстрое похудение после резкого сокращения углеводов обычно объясняется прежде всего потерей жидкости, а не жировых запасов.

«Тем не менее, лучше всего выбирать качественные источники углеводов (и отдавать предпочтение сбалансированному питанию), а не исключать их из рациона. Это актуально даже если вы хотите похудеть или контролировать такое заболевание, как диабет 2 типа, поскольку осознанный выбор углеводов может способствовать достижению обеих целей», — говорится в статье.

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