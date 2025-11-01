Не только боль в груди: шесть скрытых симптомов болезни сердца, о которых надо знать каждому

Боль в области сердца / © Credits

Хотя боль в груди является самым известным сигналом о проблемах с сердцем, существуют и менее очевидные симптомы, которые люди часто игнорируют. Специалисты отмечают, что важно знать об этих признаках, ведь своевременное выявление поможет предотвратить серьезные осложнения.

Эксперты из «Usay Compare» назвали шесть неожиданных признаков, которые могут сигнализировать о проблемах с сердцем.

1. Одышка

Если вы испытываете затрудненное дыхание во время выполнения повседневных дел, таких как ходьба или подъем по лестнице, это может быть признаком проблем с сердцем.

Этот симптом также может свидетельствовать о сердечной недостаточности — состоянии, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь, что приводит к накоплению жидкости в легких.

2. Постоянное чувство усталости

Если вы чувствуете постоянную сильную усталость, которая не исчезает даже после сна и мешает вашей повседневной жизни, это может быть признаком болезни сердца.

Такая усталость часто может сигнализировать о сердечной недостаточности, когда сердце плохо качает кровь, или других нарушениях, из-за которых органы не получают достаточно кислорода.

Кроме того, такие состояния, как аритмии или ишемическая болезнь сердца, могут вызвать усталость из-за снижения кровотока к жизненно важным органам.

3. Отеки

Внезапные или стойкие отеки ног, лодыжек или живота могут быть важным, хоть и неочевидным, сигналом о проблемах с сердцем. Это состояние часто возникает из-за сердечной недостаточности: слабое сердце не справляется с перекачиванием крови, что приводит к накоплению жидкости в тканях.

Врачи считают этот симптом серьезным основанием для проведения обследования, ведь он свидетельствует о том, что сердце работает на пределе своих возможностей.

4. Внезапное головокружение и головные боли

Такие симптомы как головокружение и головная боль могут возникать внезапно, или же при изменении положения тела. Они могут быть признаком нарушения сердечного ритма. Такие состояния, как фибрилляция предсердий (ФП) или желудочковая тахикардия, могут вызывать нерегулярное сердцебиение, что в результате приводит к головокружению или обмороку.

5. Проблемы с животом

Наименее известные признаки проблем с сердцем — тошнота, расстройство желудка или внезапная потеря аппетита — часто наблюдаются у женщин. Эти симптомы могут возникать во время сердечного приступа или стенокардии, когда низкое кровоснабжение сердца влияет на функцию пищеварения.

Кроме того, сердечная недостаточность может привести к проблемам с пищеварением из-за застоя в пищеварительных органах, вызванного накоплением жидкости.

6. Нерегулярное сердцебиение

Ощущение, будто сердце бьется неритмично, пропускает удары, дрожит или внезапно начинает колотиться, может быть признаком аритмии. Хотя иногда такие состояния случаются и у здоровых людей, стойкие или выраженные нарушения сердечного ритма часто свидетельствуют о патологии.

Такие формы, как фибрилляция предсердий или желудочковые аритмии, опасны тем, что значительно повышают риск инсульта и требуют обязательной медицинской помощи.

Эксперты отмечают, если вы замечаете у себя эти симптомы — вам стоит обратиться к своему семейному врачу.

