Чем опасна большая грудь: неожиданные результаты исследования

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Непропорционально большая грудь может вызывать не только дискомфорт и боль в спине. Учёные обнаружили связь между чрезмерным размером молочных желез и рядом нарушений здоровья, в частности хронической мигренью, поражением нервов и проблемами со сном.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в сентябре 2026 года, сообщает издание Egeszseg Kalauz.

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Исследователи изучали последствия макромастии — состояния, при котором грудь имеет непропорционально большой размер по отношению к телу. Хотя это часто воспринимается преимущественно как эстетическая особенность, чрезмерная масса молочных желез может сопровождаться постоянным физическим дискомфортом и другими симптомами.

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В ходе исследования ученые проанализировали медицинские данные 687 женщин, обратившихся в специализированные клиники с жалобами на головную боль и неврологические заболевания. Среди них у 347 пациенток был поставлен диагноз макромастия, а ещё 340 вошли в контрольную группу. При сравнении учитывались возраст, этническая принадлежность и индекс массы тела участниц.

Какие проблемы со здоровьем выявили ученые

Результаты показали, что у женщин с макромастией чаще наблюдались определенные неврологические нарушения и расстройства сна.

В частности, исследователи установили, что:

Боль в шее у женщин с макромастией наблюдалась примерно в два раза чаще, чем в контрольной группе.

Шейная радикулопатия , связанная со сдавлением или раздражением нервных корешков в шейном отделе позвоночника, фиксировалась более чем в два раза чаще.

Хроническая мигрень наблюдалась примерно на 40% чаще.

Обструктивное апноэ во сне диагностировали почти на 50% чаще. Это нарушение, при котором во время сна дыхательные пути периодически перекрываются, вызывая остановки дыхания.

Учёные предполагают, что часть выявленных нарушений можно объяснить дополнительной физической нагрузкой, создаваемой избыточной массой груди.

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Почему большая грудь может быть связана с мигренью

По словам исследователей, значительный вес молочных желез может изменять распределение нагрузки на позвоночник и влиять на осанку. В частности, плечи могут постепенно смещаться вперед, а мышцы шеи и спины — находиться в постоянном напряжении.

Дополнительный дискомфорт может возникать из-за давления бретелек бюстгальтера на плечи. В совокупности эти факторы могут усиливать боль и способствовать её длительному сохранению.

Одним из возможных последствий такой нагрузки является раздражение или сдавливание нервных корешков в шейном отделе позвоночника. Это состояние может сопровождаться не только болью, но и онемением, нарушением чувствительности и мышечной слабостью.

В то же время исследователи обращают внимание на связь макромастии с хронической мигренью. В отличие от обычной головной боли напряжения, мигрень может проявляться пульсирующей болью, тошнотой, повышенной чувствительностью к свету и звукам.

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Однако наличие большой груди не означает, что именно она вызывает головную боль. Для выяснения причины необходимо пройти медицинское обследование.

Как размер груди может влиять на сон

Еще одним результатом исследования стало выявление связи между макромастией и обструктивным апноэ во сне.

Это заболевание возникает, когда во время сна дыхательные пути временно перекрываются. Среди характерных симптомов — громкий храп, периодические остановки дыхания, пробуждение с ощущением нехватки воздуха, утренняя головная боль и чрезмерная сонливость днём.

Учёные предполагают, что дополнительная масса тканей в области грудной клетки может влиять на дыхание, особенно когда человек лежит на спине.

Однако исследование не доказывает, что именно увеличенные молочные железы вызывают апноэ во сне. На развитие этого нарушения могут влиять и другие факторы.

Может ли помочь операция по уменьшению груди

В некоторых случаях женщинам с макромастией рекомендуют редукционную маммопластику — хирургическое вмешательство, в ходе которого уменьшают объем молочных желез.

Такую операцию могут проводить не только по эстетическим соображениям, но и в тех случаях, когда чрезмерный размер груди сопровождается постоянной болью, ограничением подвижности, раздражением кожи или существенным ухудшением качества жизни.

В предыдущем небольшом исследовании той же научной группы приняли участие 34 женщины с макромастией и головными болями. После операции по уменьшению груди исследователи зафиксировали снижение частоты и интенсивности головных болей, а также улучшение качества жизни пациенток.

В то же время авторы подчеркнули, что из-за небольшого числа участниц эти результаты требуют подтверждения в более масштабных исследованиях.

Операцию по уменьшению груди нельзя считать универсальным способом лечения мигрени. Решение о хирургическом вмешательстве принимается индивидуально с учетом симптомов, общего состояния здоровья и возможных рисков.

Когда нужно обратиться к врачу

Специалисты советуют не игнорировать постоянную или усиливающуюся боль в шее и спине, особенно если она сопровождается онемением, слабостью или распространяется на руку.

Также следует пройти обследование, если головная боль изменила характер, стала чаще возникать или усилилась. В случае внезапной чрезвычайно сильной головной боли, нарушений речи, зрения, потери сознания или появления новых неврологических симптомов требуется неотложная медицинская помощь.

В зависимости от причины жалоб лечение может включать правильно подобранное поддерживающее белье, физиотерапию, упражнения для укрепления мышц шеи и спины, коррекцию осанки или лечение сопутствующих нарушений.

«Многие люди рассматривают увеличенную ткань молочной железы преимущественно как внешнюю косметическую проблему, но наши результаты показывают, что она может быть связана с более широким кругом проблем со здоровьем женщин», — отметила ведущая автор исследования Кристин Покок.

В то же время ученые обращают внимание на важное ограничение: исследование проводилось среди пациенток неврологических клиник, поэтому его результаты не обязательно отражают риски для всех женщин с макромастией.

Кроме того, анализ медицинских данных позволил установить связь между непропорционально большой грудью и определенными заболеваниями, но не доказал прямой причинно-следственной связи. Для выяснения механизмов возникновения этих нарушений необходимы дальнейшие исследования.

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